Siete empresas pugnan por la remodelación de la estación de tren de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El proceso de contratación para las obras de reforma de la estación de tren de Soria avanza y cumple su primera etapa. Finalizado el plazo de recepción de ofertas y celebrada la primera apertura de plicas, el expediente publicado en la Plataforma de Contratación revela que hasta siete empresas han presentado propuestas para asumir una intervención que movilizará una inversión del entorno de los 5 millones de euros, impuestos incluidos. Ahora es turno de los técnicos de Adif que deberán analizar las propuestas y en cuestión de unas semanas proceder a la adjudicación de las obras, paso previo al inicio de la intervención.

La licitación de las obras comenzó oficialmente el pasado 10 de marzo con la publicación del pliego de condiciones. En ese momento se establece un plazo hasta el 8 de abril para la presentación de ofertas por parte de las empresas. El siguiente hito era la celebración de la mesa para abrir los sobres con la propuesta económica presentada por cada una de las licitadoras. La cita tuvo lugar la semana pasada y Adif ya ha incorporado al expediente el resultado de la apertura de esas ofertas económicas.

En total, son 7 las empresas que pretenden asumir el contrato para la renovación integral de la estación del Cañuelo. Son importantes firmas constructoras. Se trata de: Construcciones y Obras Llorente (Collosa), Geoxa, Torrescámara y Cía de Obras, Fonsan Gestión y Construcción, Coymal, Ortíz Construcciones y Proyectos y una única Unión Temporal de Empresas compuesta por Integración Exacta, Grulop y AFC Construcciones y Contratas. Algunas de estas empresas ya han desarrollado importantes proyectos en la provincia de Soria. Geoxa por ejemplo ha estado involucrada en la construcción del Pico Frentes o las cúpulas del Pema, Collosa trabajó en algún tramo de la Autovía del Duero y Ortíz Construcciones ejecuta actualmente el Centro de Protección Internacional y pertenece al mismo grupo que la empresa que asumió la rehabilitación del Banco de España para convertirlo en el Centro Nacional de Fotografía.

El proceso de contratación inicia ahora una nueva fase de análisis y estudio de las diferentes propuestas presentadas para elegir la empresa que asumirá las obras. Aunque no hay un plazo fijo, la selección debería estar completada en unas dos o tres semanas aproximadamente, siempre que no haya alguna cuestión que retrase el proceso por reclamaciones o recursos. Una vez adjudicada la obras la empresa seleccionada deberá aportar la documentación que acredite su solvencia para realizar la intervención y entonces la adjudicación se elevará a definitiva. El siguiente paso sería la formalización del contrato que marca el comienzo oficial de la intervención aunque las ‘máquinas’ tienen un mes para estar sobre el terreno.

Las ofertas económicas planteadas se encuadran dentro de los márgenes habituales. La licitación, sin impuestos, es de 4,2 millones y las propuestas trasladadas por las siete firmas oscilan entre los 3,5 millones y los 4 millones de euros, según la documentación publicada en el expediente de contratación. A estas cifras hay que sumarlas el 21% del IVA para llegar al coste total de la inversión que se realizará en la nueva estación.

El proyecto prevé la remodelación del inmueble, la mejora de las circulaciones interiores, la adecuación de los espacios destinados al servicio ferroviario y la recuperación del carácter original de su aspecto exterior. También incluye la adecuación de los accesos a la estación, el aparcamiento y la urbanización exterior.

Uno de los ejes de la intervención será la recuperación de la memoria arquitectónica del edificio original, obra de Luis Gutiérrez Soto. El proyecto plantea eliminar los revestimientos que ocultan la piedra original, recuperar las terrazas primitivas, ejecutar una nueva cubierta semejante a la inicial, restaurar los arcos de medio punto de la planta baja, abrir huecos en la fachada superior para mejorar su proporción vertical, renovar las carpinterías y rehabilitar las marquesinas.

La segunda línea de trabajo se centrará en la reorganización interior de la estación y en la ampliación del vestíbulo. El acceso principal se reubicará en las tres crujías centrales del edificio para favorecer la comunicación directa hacia los andenes a través de los huecos originales del eje de simetría. Esta nueva distribución permitirá crear un vestíbulo más amplio y diáfano, mejorar la relación entre los distintos espacios y ordenar de forma más clara los servicios destinados a las personas usuarias. El extremo oeste del inmueble albergará la cafetería, el despacho de atención al cliente y la venta de billetes. La cafetería tendrá funcionamiento independiente respecto al resto de la estación y se abrirá hacia una zona lateral destinada a terraza. El proyecto incorpora además un nuevo núcleo de aseos, que incluirá aseos para hombres, para mujeres y un aseo adaptado a personas de movilidad reducida.

La planta primera cambiará de uso y pasará a destinarse a alojamiento tipo hostel. La intervención prevé un nuevo núcleo de comunicación accesible, formado por escalera y ascensor, además de una redistribución interior que permitirá habilitar nueve habitaciones, aseos, duchas, vestuarios y zonas comunes de descanso. Las terrazas recuperadas en los extremos del edificio también se destinarán a espacios de estancia exterior.