Enfermería pide a Sanidad que cree puestos específicos para especialistas y evite fuga a otras Comunidades

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La falta de reconocimiento de especialidades como la de Familia y Comunitaria en la Enfermería de Castilla y León "es un problema sin resolver", como reconoció el vicepresidente del Colegio de Enfermería de Soria, Antonio Algarabel, minutos antes del comienzo de las jornadas celebradas en el Campus Universitario de Soria coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería.

"La solución pasa por generar puestos específicos para especialistas", matizó la vicedecana de Coordinación Académica y Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Salud, Lourdes Jiménez, un asunto que compete a la gestión sanitaria a quien solicita que ponga soluciones, como ocurre en otras Comunidades Autónomas.

El problema fue puesto de manifiesto por enfermeras internas residentes, EIR, que finalizaron su formación de dos años en el Hospital Santa Bárbara de Soria y que mostraron su intención de desplazarse a otras Comunidades donde sí se les reconoce la especialidad de Familia, pues en Castilla y León entran a formar parte de una bolsa de empleo generalista en igualdad de condiciones que quienes no se han formado en dicha especialidad.

Desde el Colegio de Enfermería reconocieron que es un "problema difícil de abordar, y se tiene que intentar equilibrar la formación de dos años de los EIR", un asunto que se abordó también en la presentación de la jornada en el Campus. "Tienen razón cuando dicen que aquí en Castilla y León no se les da todas las oportunidades para continuar porque no se tiene en cuenta de una manera completamente adecuada el trabajo de su especialización", matizó el vicepresidente del Colegio, quien recordó que ya se ha pedido en otras ocasiones a la Consejería de Sanidad que aborde este asunto. "Está claro que no es adecuado que esas 300 enfermeras que salen cada año en Enfermería Familiar y Comunitaria en Castilla y León decidan moverse a otras comunidades en las que el problema está un poquillo mejor resuelto", señaló y añadió que hay una normativa que se hizo en su día pero que no se ha llevado a la práctica.

Existen, matizó, diferentes soluciones. En algunas comunidades autónomas, a lo que se orientaría también en Castilla y León, se reserva parte de los contratos, en este caso de Atención Primaria, para los EIR, uno de cada tres. En otras, se les da una puntuación extra por esa formación para intentar progresar en las bolsas de trabajo. "Pero no hay ninguna fórmula mágica".

La vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud recordó que hay más especialidades que la de la Familia y no se están creando puestos específicos como cabría esperar, con la excepción de la especialidad de Matrona o Salud Mental, "y esa tendría que ser la línea a seguir", afirmó, y "tendrán que ser los gestores sanitarios quienes valoren y propongan qué puestos específicos se van a diseñar para el desarrollo competencial de las enfermeras especialistas, de cada una de ellas".

Esa problemática se combina con el hecho de que "existe un déficit general de enfermeras", con bolsas de trabajo casi vacías en toda España.

La presentación del Día Internacional de la Enfermería en el Campus, que contó con la presencia del vicerrector, José Luis Ruiz Zapatero, se completó con otras actividades como una mesa redonda sobre los cuidados ante el eclipse solar y una jornada interactiva acerca del autocuidado también de los profesionales, en este caso en el Casino Amistad Numancia, en la tarde de hoy 12 de mayo, en la que una enfermera, Nuria Chicote, ofrece una serie de recomendaciones "para intentar llevar nuestro día a día con un poquito más de tranquilidad y de sosiego".

El envejecimiento de la población y la dispersión en la provincia es el reto al que se enfrentan los enfermeros en la provincia, donde la ratio es de ocho por cada 1.000 pacientes, por encima de la media nacional pero alejada de la europea.

El Colegio de Enfermería de Soria cuenta con unos 800 profesionales y son alrededor de 120 los que desarrollan su labor en Atención Primaria, en el Complejo Hospitalario unos 400, además de los destinados en residencias y los servicios sociales.