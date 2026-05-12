Fallece en Burgos el hombre de 72 años que sufrió un accidente el domingo en Golmayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El hombre de 72 años que resultó herido el pasado domingo en una colisión entre un turismo y un camión registrada en la carretera N-122, a la altura del término municipal de Golmayo, ha fallecido en el Hospital de Burgos, según ha podido saber Heraldo Diario de Soria y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El accidente se produjo a las 20.59 horas en el kilómetro 161 de la citada vía en la jornada dominical, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. El alertante solicitó asistencia para el conductor del turismo, que se encontraba consciente, aunque no pudo abandonar el vehículo debido a que las puertas no se abrían tras el impacto.

La sala de operaciones del 112 avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar del siniestro.

Los bomberos rescataron al conductor atrapado en el interior del turismo y, posteriormente, fue trasladado al Hospital Santa Bárbara de Soria para recibir asistencia sanitaria. Debido a su estado, fue derivado al Hospital de Burgos, donde ha perdido la vida.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han precisado, además, que actualmente se encuentra en análisis forense para determinar si el fallecimiento se debió al propio accidente o por causas naturales. En el caso de que se debiera a causas naturales, no computaría como accidente de tráfico.