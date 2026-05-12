Fotos: una tromba de agua y granizo sacude el centro de Soria
En torno a la 1 de la tarde, una intensa tromba de agua y granizo se desató en parte de la provincia de Soria. Precipitaciones que se suman a la gran cantidad de agua que viene cayendo durante lo que llevamos de primavera
Las alertas de la Aemet por fuertes lluvias y tormentas acompañadas de granizo terminaron cumpliéndose en buena parte de la provincia de Soria. En torno a las 13 horas una intensa granizada sorprendió tanto a vecinos de la capital como de varios municipios cercanos, dejando calles y carreteras completamente cubiertas de hielo en apenas unos minutos, truenos y una gran cantidad de agua se precipitó durante más de media hora sorprendiendo a más de uno por las calles de la ciudad.
Las previsiones meteorológicas apuntan a que la inestabilidad continuará durante los próximos días, que se suma a la gran cantidad de agua que viene cayendo durante lo que llevamos de primavera. Para miércoles y jueves se esperan lluvias más débiles y dispersas, pero el viernes podrían regresar las tormentas eléctricas acompañadas de nuevos chubascos.