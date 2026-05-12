Fotos: una tromba de agua y granizo sacude el centro de Soria

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las alertas de la Aemet por fuertes lluvias y tormentas acompañadas de granizo terminaron cumpliéndose en buena parte de la provincia de Soria. En torno a las 13 horas una intensa granizada sorprendió tanto a vecinos de la capital como de varios municipios cercanos, dejando calles y carreteras completamente cubiertas de hielo en apenas unos minutos, truenos y una gran cantidad de agua se precipitó durante más de media hora sorprendiendo a más de uno por las calles de la ciudad.

La tormenta avanzó desde la zona suroeste de la provincia, entrando por áreas próximas a Berlanga de Duero y Tiermes antes de desplazarse hacia el norte y el este. En localidades del centro de Soria se registraron auténticas trombas de agua que provocaron balsas en varias calles y dificultades para circular. Aunque a primera hora de la tarde todavía no había cifras oficiales de precipitaciones acumuladas, algunas estaciones podrían haber superado fácilmente los diez litros por metro cuadrado en muy poco tiempo.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que la inestabilidad continuará durante los próximos días, que se suma a la gran cantidad de agua que viene cayendo durante lo que llevamos de primavera. Para miércoles y jueves se esperan lluvias más débiles y dispersas, pero el viernes podrían regresar las tormentas eléctricas acompañadas de nuevos chubascos.