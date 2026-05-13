Transportes destina 3,6 millones a reparar el firme de las carreteras estatales en Soria

La mayor parte de los trabajos ya ha concluido y solo quedan intervenciones puntuales en la N-234, la N-122 y la N-2.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros tomó este martes razón de la declaración de emergencia acordada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para las obras de reparación del firme en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Soria, por un importe de 3.594.485 euros.

La actuación afecta a la A-15, la SO-20, la A-11, la N-111, la N-113, la N-122, la N-234 y la N-2. Estas carreteras registraron deficiencias en el firme tras las borrascas de enero y febrero de 2026, que provocaron deterioros en distintos puntos de la red estatal.

La intervención forma parte de las obras de emergencia de rehabilitación de firmes que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolla en diferentes comunidades autónomas para reparar los daños causados por las borrascas y temporales registrados durante el invierno. En la provincia de Soria, las actuaciones ya han permitido recuperar la mayor parte de los puntos afectados y completar la reparación de los tramos más dañados de la red estatal, según informó la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, destacó que “la mayor parte de los trabajos ya ha concluido y solo quedan reparaciones puntuales en algunos baches localizados en la N-234, la N-122 y la N-2”.

La declaración de emergencia permite actuar de forma inmediata cuando una infraestructura pública sufre daños que exigen una respuesta urgente. En este caso, el procedimiento ha permitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible intervenir en los subtramos que presentaban mayor deterioro, sin esperar a una tramitación ordinaria.

La intervención en Soria alcanza 298,6 kilómetros de carreteras estatales. Los trabajos se han centrado en reparaciones localizadas del firme para restituir la seguridad vial, mejorar las condiciones de circulación y evitar una degradación mayor de la calzada.

En la A-15, las actuaciones afectan al tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 56,65, además del tramo situado entre los kilómetros 98,125 y 107,44. En la SO-20, se ha trabajado entre los kilómetros 0,88 y 1, y entre los kilómetros 9,28 y 21,2. En la A-11, la actuación corresponde al entorno del kilómetro 61,75 al 61,85.

En la red convencional, la reparación incluye la N-111 entre los kilómetros 218,1 y 221, y entre los kilómetros 228,9 y 248; la N-113 entre los kilómetros 51,9 y 52,31; la N-122 entre los kilómetros 97,12 y 144,054, y entre los kilómetros 158,6 y 245,59; la N-234 entre los kilómetros 363,2 y 405,6, y la N-2 entre los kilómetros 141,82 y 163,63.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya inició en marzo estas obras de emergencia dentro del paquete de actuaciones desplegado en Castilla y León tras los temporales del invierno. En el conjunto de la comunidad autónoma, la inversión estatal asciende a 46,7 millones de euros para rehabilitar firmes en 2.015 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado. En Soria, la dotación asignada alcanza 3,6 millones de euros.

Los trabajos se han organizado para reducir las afecciones al tráfico. Según la planificación general del Ministerio, estas obras pueden exigir cortes de carril o de calzada en función del punto de actuación y de la evolución de las reparaciones. En términos generales, no se prevén afectaciones durante fines de semana ni festivos.