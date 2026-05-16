El coronel de San Millán de la Cogolla que combatió en África y fue gobernador civil de Soria en el siglo XIX

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El convulso siglo XIX se caracterizó en España por la inestabilidad política, guerras civiles y coloniales. A lo largo de estos años se encuentran muchas personalidades con trayectorias destacadas que desarrollaron en la provincia de Soria.

Uno de ellos fue Miguel Uzuriaga Matute (1815-1890). Este riojano, nacido en una aldea de San Millán de la Cogolla, fue gobernador civil de Soria, diputado en el Congreso por Soria, comandante de la Milicia Nacional de Soria y vicedirector de la Sociedad Económica Numantina, como así lo recoge Roberto Rodríguez Andrés en su libro 'Retratos del Valle de San Millán', editado por la Fundación San Millán de la Cogolla.

Uzurriaga vivió en primera persona los acontecimientos políticos de la época que le llevaron a ser combatiente de la primera guerra carlista y de la guerra en África, así como en las revoluciones contra la monarquía de Isabel II. Fue un destacado político progresista que desarrolló su carrera en Soria, donde falleció a los 75 años.

Desde su juventud muestra inquietudes políticas y se afilió al Partido Liberal. No dudó en abandonar sus estudios en Logroño para alistarse en el ejército que luchó contra la sublevación del infante Carlos cuya participación le valió condecoraciones y ascensos, siendo nombrado capitán.

Su primera estancia en Soria fue sobre el año 1843 después de haber cumplido cinco meses de prisión en Francia, donde tuvo que exiliarse tras participar en la insurrección contra Espartero, un año antes. Solicitó como destino Soria donde residía su hermano mayor, comerciante que se prodigaba en los círculos políticos progresistas de la ciudad.

Imagen de Miguel Uzuriaga Matutepágina web BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA

La experiencia política de su hermano, que llegó a ser diputado provincial, influyó en Miguel que se introdujo en ese ambiente político soriano, fue vocal de las juntas de beneficiencia. Cuando arrancó el bienio progresista (1854-1856), Uzuriaga ya era un destacado liberal progresista conocido en Soria, donde fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno, así como primer comandante de la Milicia Nacional de Soria y vicedirector de la Sociedad Económica Numantina. Entonces fue elegido diputado en el Congreso y posteriormente le nombraron vocal de la Comisión Permanente de Estadística en Soria.

En 1859 participó, como primer comandante, en la batalla de Vad-Ras, en África, lo que le valió su ascenso a coronel. Tras su regreso de nuevo a Soria se centró en su carrera política. Fue el impulsor del Partido Demócrata en la provincia y su posicionamiento contra el gobierno conservador y la monarquía de Isabel II casi le lleva a su expulsión del país, pero eso no le arredró y participó activamente en la revoluciones.

Durante el sexenio democrático (1868-1874) fue nombrado gobernador civil de Soria y de nuevo fue diputado en el Congreso, escaño del que dimitió para retomar su carrera militar como puesto de confianza en el Ministerio de la Guerra.

En la última etapa de su vida, tras la restauración de la monarquía borbónica, siguió militando en el Partido Demócrata, fundó y dirigió un periódico y pasó a integrarse en el Partido Liberal Dinástico de Mateo Sagasta.