Heraldo-Diario de Soria

La Romería Ecuestre Soria-Valonsadero reúne a decenas de caballistas: estas son las fotos

Los aficionados al mundo del caballo reviven esta querida tradición con el traslado de ganado a la Vega de San Millán y una comida de hermandad

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

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Soria ha vuelto a vibrar hoy con el sonido de los cascos y el arraigo de sus tradiciones más camperas. La capital y el monte de Valonsadero han vuelto a fundirse en un solo escenario con la celebración de la Romería Ecuestre, un evento que ha logrado congregar a decenas de jinetes y amazonas.

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.MonteseguroFoto

Romería Ecuestre 2026

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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Romería Ecuestre 2026

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