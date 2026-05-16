La Romería Ecuestre Soria-Valonsadero reúne a decenas de caballistas: estas son las fotos

Soria ha vuelto a vibrar hoy con el sonido de los cascos y el arraigo de sus tradiciones más camperas. La capital y el monte de Valonsadero han vuelto a fundirse en un solo escenario con la celebración de la Romería Ecuestre, un evento que ha logrado congregar a decenas de jinetes y amazonas.
Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado. MonteseguroFoto
Romería Ecuestre 2026
Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado. MonteseguroFoto
Romería Ecuestre 2026
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