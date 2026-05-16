La Romería Ecuestre Soria-Valonsadero reúne a decenas de caballistas: estas son las fotos

Caballistas han disfrutado de una de sus tradiciones ecuestres más queridas este sábado.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Soria ha vuelto a vibrar hoy con el sonido de los cascos y el arraigo de sus tradiciones más camperas. La capital y el monte de Valonsadero han vuelto a fundirse en un solo escenario con la celebración de la Romería Ecuestre, un evento que ha logrado congregar a decenas de jinetes y amazonas.