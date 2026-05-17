El incendio de unos contenedores en Soria destroza parte de una barbería en la calle Cortes

Imagen de cómo ha quedado el exterior del local en la zona en que estaban los contenedores.P. PÉREZ SOLER

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Esta vez el incendio de un contenedor de basura, algo frecuente en Soria en los últimos meses, ha ido más lejos. Ha destrozado parte de una barbería en el barrio del Calaverón. El suceso ha tenido lugar esta madrugada al comienzo de la calle Cortes, de Soria, a la altura del número 1, donde han ardido varios contenedores de basura y también vidrio. Las llamas y previsiblemente alguna explosión mientras los iglús ardían ha destrozado una enorme cristalera de un negocio contiguo y la parte superior de la misma. Se trata de la barbería Marlo Barber&Beauty, que se ha visto afectada también en el interior.

La zona más afectada ha sido la de estética.P. PÉREZ SOLER

Esta barbería es también centro de estética y está regentada por Marlo Rodríguez y Wuendy Tovar, una joven pareja de Venezuela que casi no acaba de creerse lo sucedido. "No te preocupes, pasa y saca fotos para que la gente vea lo que hacen los bandidos", comenta ella, sentada en la puerta del negocio. El local ha quedado totalmente a la intemperie ya que no hay cristalera. El barbero lleva al pie del centro desde las 6.30 horas, cuando la pareja ha sido avisada por un amigo de que su negocio estaba casi ardiendo.

La parte más afectada ha sido la de estética, uno de los dos cuartos que utiliza Wuendy para el servicio. Cristales y suciedad hacen impracticable el regreso inmediato al trabajo en el centro, cuya entrada es por la calle Fueros, que une la calle Cortes con la Alberca.

"Es triste esto, pero se saldrá", dice la joven, junto al hijo de la pareja. Y continúa con lo más preocupante: "Somos autónomos y si perdemos una semana de trabajo por esto hay que pagar igualmente impuestos, la cuota, la Seguridad Social. Tenemos que empezar a arreglarlo ya".

Afortunadamente, la zona de barbería ha quedado menos afectada, aunque el olor a humo invade el local. El suceso alertó al vecindario de la zona, donde acudió la Policía Local y dotaciones de bomberos para sofocar el fuego. En torno a las 11 horas de esta mañana, la Policía Nacional se ha personado en el lugar para hacer fotos del desastre. Los afectados, así como el dueño del local van a presentar la consiguiente denuncia.