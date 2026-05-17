Policía Nacional, Local y bomberos investigan para esclarecer la oleada de quema de contenedores en el Calaverón

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Madrugada y mañana de vandalismo en la capital soriana con quema de contenedores en el barrio del Calaverón y graves daños en un negocio de barbería en la calle Cortes. Según han informado este domingo fuentes del Ayuntamiento de Soria, se han producido hasta tres incendios en recipientes de la vía pública, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

Policía Nacional, Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) de la capital colaboran para esclarecer los hechos.

Los sucesos se produjeron en la citada calle Cortes, calle Santa Clara y calle Juan Antonio Simón, a las cuatro y seis de la madrugada y ocho de la mañana, informaron las mismas fuentes.

Lugar en el que se produjo el incendio en la calle Juan Antonio Simón.MONTESEGUROFOTO

Uno de los siniestros afectó a un negocio de barbería de la ciudad, con rotura de cristales y graves daños en el interior, producto del incendio en uno de los contenedores. Los propietarios del establecimiento se encontraban desolados esta mañana junto al establecimiento. También afectó a la parte superior de la barbería y, afortunadamente, el fuego no llegó a entrar a las viviendas inferiores.

Esta oleada de contenedores no es la primera vez que sucede en la ciudad. En el mes de febrero ya se produjo la quema de alguno de ellos y suele tener carácter rotatorio a lo largo del año, con focos en determinados barrios.

En enero de 2024 la Policía Nacional ya detuvo a un hombre como autor de la quema de 15 contenedores de basura en Soria. Los actos vandálicos se venían produciendo desde mediados de diciembre, en contenedores de distintos tipos de residuos: ardieron orgánicos, de papel, vidrio, plástico y ropa, según fuentes de la Policía a través de la Subdelegación del Gobierno. Los hechos originaron daños por valor de, al menos, 12.000 euros. La detención del pirómano fue posible tras su identificación por parte de la Policía Local de Soria.

Además del incendio de los contenedores, también se han producido daños en algunos buzones de propaganda del barrio del Calaverón. Ardieron dos en las madrugadas del viernes al sábado y del sábado al domingo.

Hay que reseñar también que el pasado mes de abril ardió un vehículo en la calle San Martín de Finojosa.