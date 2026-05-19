El soriano Tagore González, Premio a Mejor Música Original por 'Memorias de Adriano'

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El soriano Tagore González recibió anoche el Premio a Mejor Música Original por 'Memoria de Adriano' en la gala de los Premios Talía 2026. La Academia de las Artes Escénicas de España celebró la cuarta edición, organizada en los Teatros del Canal, que reconoce la labor y trayectoria de los profesionales en las diferentes disciplinas creativas de las artes escénicas.

Tagore González es músico, clarinetista, compositor y creador escénico que destaca por su enfoque interdisciplinar, fusionando la creación sonora con las artes escénicas, el teatro y el cine. Su reconocimiento en la escena cultural nacional se ha consolidado definitivamente al alzarse con el galardón a Mejor Música Original en los Premios Talía 2026 por su partitura en la obra teatral 'Memorias de Adriano'.

Su trabajo explora las prácticas sonoras y sus puntos de intersección con otras formas artísticas. Como compositor teatral y cinematográfico ha creado composiciones y diseños de sonido para importantes producciones escénicas y proyectos audiovisuales, y también ejerce como docente de enseñanzas artísticas compartiendo sus conocimientos en instituciones como la Escuela Universitaria de Artes TAI. También cuenta con experiencia como clarinetista colaborando con diversas orquestas sinfónicas de ámbito nacional.

'Memorias de Adriano' (2025/2026) es un espectáculo teatral adaptado a partir de la famosa novela de Marguerite Yourcenar, dirigido por Beatriz Jaén y protagonizado por Lluís Homar, coproducción del Teatre Romea y el Festival de Mérida, merecedora del premio de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Además, entre los proyectos de Tagore González se encuentra 'El abismo de los pájaros' (2019), proyecto escénico y musical basado en el 'Cuarteto para el fin de los tiempos' de Olivier Messiaen. La obra se desarrolló gracias al respaldo de una beca de creación artística contemporánea otorgada por la Fundación Villalar.

Ha participado en el diseño de sonido y composición de montajes como 'Las Troyanas' (dirigido por Carlota Ferrer) y en cortometrajes y piezas audiovisuales como 'Amanece' o 'Salvo el crepúsculo'