La primavera llega por fin a Soria y estas refrescantes imágenes lo demuestran

Imágenes veraniegas en esta primavera que llega con retrasoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El calor llega por fin a Soria, y es que estamos terminando mayo y pocos días propicios para el baño y la manga corta habíamos tenido. La provincia ya vive jornadas con un ambiente más típico del verano y las previsiones apuntan a temperaturas que rondarán los 30 grados, con noches suaves en las que los termómetros apenas descenderán de los 14.

Tras los 26 grados registrados este miércoles, la tendencia continuará durante los próximos días con un episodio cálido que se instalará tanto en la capital como en buena parte de la provincia. Este cambio de tiempo ha llenado terrazas y calles, mientras los sorianos incluso han aprovechado para lanzarse a los primeros baños en el Duero, dejando atrás abrigos y prendas de entretiempo que hasta hace poco seguían siendo habituales.

El viernes se perfila como la jornada más calurosa, con valores generalizados por encima de los 30 grados en numerosos puntos de la provincia. Incluso zonas tradicionalmente más frescas, como Covaleda, rozarán los 28 grados. A partir del sábado se espera un ligero descenso térmico de unos pocos grados, acompañado de la posibilidad de algún chubasco débil que devolvería un ambiente algo más propio de la primavera soriana. Había ganas de dejar los abrigos en casa y se ha notado en las calles y parques que se han llenado de vida, ahora toca acordarse tambien de no dejarmos la crema solar tambien en casa.