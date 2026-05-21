Alerta en el campo: la Junta advierte al sector de la aparición de roya por exceso de agua

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las abundantes lluvias y precipitaciones de las últimas semanas han pasado factura al cereal, con la aparición de roya amarilla en parcelas de trigo debido a las actuales condiciones de humedad y temperaturas suaves. La Junta ya ha alertado al sector y le recomienda vigilar los cultivos y tratar desde los primeros síntomas debido al elevado riesgo de expansión por las actuales condiciones de humedad y temperaturas suaves. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) advierte de que esta enfermedad fúngica puede propagarse rápidamente mediante el viento y provocar importantes pérdidas de producción en cereal.

La roya amarilla ya ha comenzado a detectarse en parcelas de la Comunidad y la Junta alerta del elevado riesgo de expansión por las condiciones climáticas actuales. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural recomienda a los agricultores vigilar de forma intensiva sus fincas y actuar desde los primeros síntomas debido a la enorme capacidad de multiplicación y dispersión de esta enfermedad fúngica. La alerta afecta principalmente al trigo, aunque desde la administración autonómica no descartan también incidencia en parcelas de triticale.

Es más, la Administración autonómica advierte de que los condicionantes meteorológicos actuales continúan siendo favorables para el desarrollo de la enfermedad, especialmente por la combinación de humedad y temperaturas suaves.

Así, envió un comunicado oficial difundido el 15 de mayo de 2026, en el que informaba que las temperaturas frescas y la humedad están favoreciendo el desarrollo de esta afección, que puede provocar importantes pérdidas de producción si no se controla a tiempo.

La Consejería insiste en que cada parcela debe evaluarse de manera individual y que las decisiones deben tomarse tras revisar la situación concreta de cada explotación.

No obstante, debido a la rapidez de dispersión, el criterio técnico oficial establece que el tratamiento debe realizarse desde los primeros síntomas. El objetivo prioritario es mantener sanas las dos o tres últimas hojas desarrolladas del cultivo, especialmente hasta el espigado.

La roya amarilla está causada por el hongo Puccinia striiformis f.sp. tritici, una enfermedad fúngica que afecta principalmente al trigo y que puede extenderse rápidamente en condiciones ambientales favorables.

El Itacyl explica que las variedades de trigo presentan distintos niveles de susceptibilidad dependiendo de la raza del patógeno y advierte de que las razas evolucionan constantemente, pudiendo aparecer nuevas variantes con rapidez.

Uno de los aspectos más importantes para frenar la enfermedad es detectar rápidamente los primeros síntomas. Según la ficha oficial del Itacyl, la roya amarilla comienza con pequeños rodales cloróticos, pústulas amarillo-anaranjadas alineadas siguiendo las nervaduras de la hoja, así como presencia de un polvillo anaranjado formado por esporas.

La enfermedad puede propagarse a enormes distancias mediante el viento, lo que incrementa notablemente el riesgo de contagio entre parcelas. Cuando la infección avanza las hojas necrosan y se secan, disminuye la capacidad fotosintética, se reduce la migración de nutrientes al grano y puede afectar también a las espigas.