Dos investigados por diez delitos de hurto en cementerios de varias localidades como Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la operación 'Cementar', ha investigado a un varón y a una mujer, de 56 y 61 años, vecinos de Tarazona (Zaragoza), como presuntos autores de diez delitos de hurto cometidos en distintos cementerios de Navarra y comunidades autónomas cercanas.

La investigación se inició tras detectarse diversos hechos delictivos en cementerios, especialmente en localidades de La Rioja. El Equipo Roca de Tudela se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo varias inspecciones en empresas gestoras de residuos de la Ribera de Navarra, según ha informado Europa Press.

Como resultado de dichas inspecciones, se localizaron e incautaron numerosos objetos ornamentales fabricados en cobre, latón y aluminio, jarrones, crucifijos, cadenas delimitadoras de panteones y otros elementos funerarios.

Según explican desde la Guardia Civil, las pesquisas permitieron identificar como presuntos autores a un hombre y una mujer que se desplazaban por cementerios de localidades de La Rioja, Zaragoza, Soria y País Vasco para sustraer este tipo de objetos.

El hallazgo del material en diferentes empresas de reciclaje dio lugar a una labor coordinada entre distintas unidades de Guardia Civil de diferentes comunidades autónomas, así como la Ertzaintza con el objetivo de localizar a los perjudicados residentes en País Vasco. Para ello se revisaron denuncias interpuestas tanto en Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil como en otros cuerpos policiales.

Paralelamente, se difundieron imágenes de los objetos recuperados entre administraciones públicas y fuerzas policiales, con el objetivo de facilitar su identificación y llegar a los posibles afectados. Asimismo, conjuntamente con el Ayuntamiento de Cervera del Rio Alhama (La Rioja) y la Guardia Civil de La Rioja, se organizó una exposición de los efectos recuperados en dependencias municipales. Gracias a estas gestiones, una gran parte del material ha sido devuelto a sus propietarios. Aquellos objetos no reconocidos permanecen depositados en dependencias de la Guardia Civil de Tudela, a disposición de la autoridad judicial.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla (Navarra), que ha acordado la adopción de medidas cautelares respecto a los investigados.