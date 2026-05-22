En fotos: ¿Qué es la pelota numantina y por qué más de 300 niños la juegan?

Una actividad deportiva fuera de las aulas para dinamizar el aprendizaje de los alumnosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La pelota numantina se ha convertido en una de las propuestas deportivas más novedosas y llamativas de los últimos tiempos. En la jornada celebrada en el Polideportivo San Andrés, alrededor de 330 alumnos de primaria participaron en una actividad deportiva fuera de las aulas, en la cita estuvieron los escolares de sexto curso del CEIP Gerardo Diego, en Golmayo, así como Los Doce Linajes, Pedrizas, Fuente del Rey, Infantes de Lara y Numancia, de la capital. Si bien hace dos semanas el deporte unió a los escolares en el Intercras, hoy la razón fue este nuevo concepto de actividad física cooperativa.

Este deporte, creado por el profesor soriano Iván Astudillo, toma como inspiración el espíritu defensivo de la antigua Numancia y plantea una dinámica muy diferente a la de los deportes tradicionales. En lugar de enfrentarse dos conjuntos, compiten cuatro equipos al mismo tiempo en una pista cuadrada, lo que convierte cada jugada en una mezcla de estrategia, rapidez y cooperación.

El objetivo principal no es únicamente atacar, sino proteger el propio aro, situado en cada lado del terreno de juego. Los jugadores deben avanzar golpeando la pelota con manos y brazos, sin retenerla demasiado tiempo y manteniendo siempre una separación respecto al rival, ya que el contacto físico está penalizado. La filosofía del juego busca priorizar la participación, la movilidad y el trabajo colectivo por encima de la fuerza física.

Cada encuentro se divide en varios periodos y la clasificación se determina mediante un sistema de puntuación propio, denominado “Numanpoints”, que recompensa especialmente a los equipos que mejor defienden su zona. Además, las reglas impiden pactos entre conjuntos, favoreciendo así la competitividad equilibrada y el dinamismo constante del partido.