Tradiciones
Los gigantes y cabezudos de Soria, de visita al País Vasco
La comparsa soriana se traslada a Ibarra para participar en un gran encuentro de colectivos
Los gigantes y cabezudos de Soria salen de viaje. Según recoge el Ayuntamiento de Soria a través de su perfil en Facebook, "la Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos viaja este fin de semana hasta Ibarra para participar en un gran encuentro junto a comparsas de todo el entorno. Meses de ensayos, trabajo y pasión por mantener viva una tradición que llena las calles de música, color y emoción".
Quinta Esquina
«Llevar el gigante de la Reina Leonor es como si hubieras dado un estirón grande»
Pilar Pérez Soler
Así, las figuras cargadas de historia que componen el colectivo junto a sus 'almas' han partido "rumbo a Gipuzkoa con la ilusión intacta y el orgullo de representar a Soria allá donde vamos. Gigantes, cabezudos y mucha esencia soriana recorriendo tierras vascas. ¡Nos vemos en Ibarra!".
También se ha querido aprovechar la ocasión para dar las "gracias a todos los integrantes de la comparsa que lo hacéis posible".