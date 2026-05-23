Los gigantes y cabezudos de Soria, de visita al País Vasco

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los gigantes y cabezudos de Soria salen de viaje. Según recoge el Ayuntamiento de Soria a través de su perfil en Facebook, "la Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos viaja este fin de semana hasta Ibarra para participar en un gran encuentro junto a comparsas de todo el entorno. Meses de ensayos, trabajo y pasión por mantener viva una tradición que llena las calles de música, color y emoción".

Así, las figuras cargadas de historia que componen el colectivo junto a sus 'almas' han partido "rumbo a Gipuzkoa con la ilusión intacta y el orgullo de representar a Soria allá donde vamos. Gigantes, cabezudos y mucha esencia soriana recorriendo tierras vascas. ¡Nos vemos en Ibarra!".

También se ha querido aprovechar la ocasión para dar las "gracias a todos los integrantes de la comparsa que lo hacéis posible".