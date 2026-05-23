La cárcel de Soria incorporará 14 nuevos puestos y reforzará líneas de reinserción

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cárcel de Soria 'crece' tanto en el capítulo de personal como en el de programas destinados a la reinserción de los internos. Según señalaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado, el Centro Penitenciario de Soria ampliará durante 2026 sus programas de tratamiento, actividades de reinserción y líneas de colaboración social, al tiempo que incorporará 14 nuevos puestos tras la resolución del concurso de traslados, los procesos de pase a carrera de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2023 y 2024 y la llegada de personal en prácticas de la OEP de 2025.

Así se ha tratado en la Comisión de Asistencia al Subdelegado, presidida por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, quien ha puesto de manifiesto que “el Centro Penitenciario de Soria desarrolla una labor esencial para la seguridad, la reinserción y la convivencia, a través de programas especializados, actividad educativa, deporte, cultura y colaboración permanente con entidades sociales”. El subdelegado ha señalado también que “la incorporación de nuevo personal permitirá mejorar la organización del centro y sostener un servicio público que exige profesionalidad, estabilidad y atención constante”.

Programas de tratamiento

En el ámbito del tratamiento penitenciario, el centro mantiene durante 2026 el Programa de Intervención en Conductas Violentas (PICOVI), dirigido a internos condenados por delitos violentos; el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género (PRIA), y el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas (PRIA-MA), destinado a personas que cumplen penas o medidas fuera del ingreso ordinario en prisión. En septiembre se iniciará el Programa de Control de la Agresión Sexual (PECAS), orientado a la intervención sobre delitos contra la libertad sexual. A finales de mayo comenzará también el taller REGENERA, destinado a condenas cortas relacionadas con violencia de género.

El informe presentado por la directora del centro, Alba Bartolomé, recoge además la continuidad de los programas sobre adicciones. Cruz Roja participa en la intervención sobre drogas y la Asociación para la Rehabilitación de Enfermos Alcohólicos Sorianos (Areso) desarrolla el trabajo vinculado al alcohol. En el ámbito de la salud mental, el centro mantiene la colaboración con la Asociación Virgen del Camino (Asovica), entidad soriana dedicada a la atención de personas con problemas de salud mental y de sus familias.

La actividad deportiva y ocupacional mantiene el catálogo desarrollado durante 2025 y suma nuevas propuestas. A los programas habituales se ha incorporado AEROBOX, una actividad física que combina ejercicio aeróbico y movimientos inspirados en deportes de combate, sin contacto entre participantes. El centro ha iniciado también un grupo de teatro, que amplía las opciones culturales y favorece la expresión personal, la disciplina de grupo y la convivencia.

El Centro Penitenciario ha programado además varias salidas y actividades fuera del centro, siempre de acuerdo a los criterios técnicos y de seguridad de Instituciones Penitenciarias. Entre ellas figuran la asistencia al cine para ver la película 'Cumbres borrascosas', una charla de internos y profesionales en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Virgen del Espino, una actividad de espeleología en la cueva de La Galiana y una actividad de equitación en la cuadra Antares.

Red de Puntos Violeta

Otra de las novedades es la incorporación del centro a la Red de Puntos Violetas. Estos espacios tienen como finalidad informar, sensibilizar y ayudar a prevenir la violencia contra las mujeres. Su implantación en el ámbito penitenciario refuerza el trabajo educativo y preventivo que ya desarrollan los programas específicos de intervención en violencia de género.

Entre las actividades previstas destaca la publicación, en colaboración con Cruz Roja, de un libro ilustrado de cuentos elaborados por internos. Esta iniciativa une escritura, creatividad, lectura e ilustración, y se enmarca en las actuaciones culturales destinadas a favorecer la participación, la reflexión personal y la adquisición de hábitos positivos.

El centro prevé también una segunda edición del taller REGENERA para condenas cortas de violencia de género. Este programa persigue que las personas penadas trabajen la responsabilidad individual, el reconocimiento del daño causado y la modificación de conductas que puedan derivar en reincidencia.

El 4 de junio se celebrará una jornada de puertas abiertas dirigida a representantes de organizaciones empresariales de la provincia y empresas colaboradoras. La iniciativa busca acercar el trabajo del centro al tejido productivo soriano y favorecer nuevas vías de colaboración en materia de formación, actividad ocupacional y futura empleabilidad de las personas internas.

La Comisión analizó también la situación sanitaria del centro. En este momento no dispone de médico propio. El servicio se presta mediante un médico contratado, cuya asistencia se ha ampliado de tres a cuatro días a la semana. En enfermería, de las cuatro plazas existentes, dos están cubiertas de forma efectiva, por lo que se ha contratado además a un enfermero externo que acude dos días por semana.