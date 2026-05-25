Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión por conducir quintuplicando la tasa de alcoholemia permitida que fue detectado en Soria tras cometer una infracción al Reglamento General de Circulación.

Los hechos ocurrieron a las 9.15 horas del pasado 12 de mayo en la A-2 y en el kilómetro 141,000, término municipal de Esteras de Medinaceli, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón realizó la parada y control de un vehículo articulado de gran tonelaje, por la comisión de una infracción a la normativa de tráfico.

Al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, éste arrojó tasas de 0,91 y 0,87 mg/l de alcohol en aire espirado, quintuplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el artículo 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de la Guardia Civil de Tráfico de Soria han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza número uno de Almazán.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.

La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 y la puesta en marcha años atrás de la App Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.