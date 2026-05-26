Soria ofrece más de mil plazas para niños y jóvenes en campamentos estivales para conciliar

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Más de mil plazas para niños y jóvenes son las que ofrece el Ayuntamiento este verano en campamentos y campus deportivos con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar de los progenitores mientras sus hijos practican actividades deportivas, educativas, de aventura o culturales, tal y como explicó este lunes la concejala de Acción Social del Consistorio capitalino, Ana Romero. Una oferta que organiza junto a la Concejalía de Deportes.

Y es que los campus deportivos, dentro de la campaña de verano, son los más numerosos en cuanto a oferta con más de 500 plazas. Las inscripciones se cerraron este lunes y el abanico de posibilidades es muy amplio «con fútbol, baloncesto, voleibol, patines, atletismo, natación...», enumera Romero. Las actividades tienen un precio que oscila entre los 15 y los 50 euros. El sorteo de adjudicación se realiza el 28 de mayo y las plazas deben confirmarse a través de su correspondiente abono del 2 y 8 de junio.

Además, el Ayuntamiento lanza varios campamentos de la mano de la empresa Biosfera. Todos abren sus inscripciones este martes y, en este caso, las «cerca de 200 plazas disponibles se asignan por orden de inscripción», indica Romero.

La ludoteca ambiental del vivero de la Dehesa y la actividad Arqueopeques están dirigidas para niños de 5 a 12 años «enfocado al descubrimiento de la historia y del patrimonio soriano de una forma lúdica», destaca la edil. En el primer caso son 55 euros por quincena y, en el segundo, 30 euros por quincena.

Además, Biosfera también gestiona el campamento Valonsadero Aventura con cuatro turnos semanales para niños de 8 a 14 años por 65 euros cada semana. El programa cuenta con cuatro turnos en el mes de julio e incluye actividades como rutas, carreras de orientación, acampadas o paseos a caballo en el monte Valonsadero. En estos tres casos, pagando un incremento en la tarifa, se puede utilizar el servicio de conciliación y ampliar el horario.

Por otro lado, el centro municipal de ocio La Peonza oferta 375 plazas distribuidas en cinco quincenas entre el 30 de junio y el 4 de septiembre para niños de entre 6 y 12 años. Las inscripciones están abiertas en este momento y cerrarán el próximo 29 de mayo. Las plazas se adjudican mediante sorteo el 2 de junio. La concejala destacó que La Peonza «desarrolla actividades variadas adaptadas a cada quincena, con talleres de manualidades, cocina, excursiones y salidas a la piscina, además de propuestas temáticas vinculadas a distintas épocas del año».

Romero subraya que estas iniciativas buscan que «los niños y niñas de nuestra ciudad tengan unos veranos divertidos» y recalca la apuesta municipal por «combinar el ocio saludable y la educación» con medidas de conciliación para las familias sorianas.