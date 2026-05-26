Antígona denuncia que el punto de encuentro familiar de Soria está cerrado dos días en semana

Un punto de encuentro familiar es un espacio destinado a facilitar el régimen de visitas de menores con sus progenitores y otros familiares.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Antígona denuncia el cierre del punto de encuentro familiar dos días a la semana y reclama a la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, que es el que lo gestiona, que su apertura sea diaria para facilitar el servicio.

Señala la asociación, creada en defensa de las mujeres, que los miércoles y jueves el punto de encuentro de Soria permanece cerrado, "creemos, que al igual que siempre, por motivos económicos porque eso obligaría a tener más personal", indica Antígona en un comunicado al objeto de "poner en conocimiento de la sociedad soriana una situación inverosímil e inaceptable".

La función de este punto de encuentro familiar gestionado por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León es proporcionar “un espacio destinado a facilitar el régimen de visitas de menores con sus progenitores y con otros miembros de la familia biológica, en contextos de alta conflictividad, divorcio o ruptura de convivencia”.

Igualmente, la definición de lo que es un punto de encuentro detalla claramente que “es un lugar neutral donde se produce el encuentro de la familia en los que el ejercicio de un derecho de visitas esté interrumpido o sea conflictivo, atendido por profesionales, facilitando y garantizando la seguridad y el bienestar del menor”.

Por ese motivo, desde Antígono cuestionan, "¿cómo es posible que, ante una situación tan vulnerable de un menor, se escatime este recurso dos días en semana?", y preguntan cuál es la alternativa durante esos días. "Hacerlo en un lugar público, con gente, en una ciudad pequeña donde nos conocemos todos, deshumanizando el hecho", señala, denunciando "con vergüenza la falta de sensibilidad hacia los menores y sus familias".

Sostiene la asociación que es de obligado cumplimiento, y "sobre todo desde el punto de vista ético y moral", que se disponga de personal para abrir este punto de encuentro todos los días, "como se abre en la mayoría de Comunidades Autónomas, ya que en estos casos no importa la rentabilidad sino la humanidad".