Soria Ya denuncia la falta de patrullas de la Guardia Civil en la provincia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La plataforma Soria Ya denuncia que no hay suficientes patrullas de la Guardia Civil para prestar atención al tráfico rodado de la provincia de Soria y por ese motivo registró esta mañana sendas cartas al ministro del Interior y al Subdelegado del Gobierno en Soria.

Asegura que ha levantado su alarma el hecho de que pasado jueves 21 de mayo, un autobús de la línea internacional Lyon-Madrid, con 43 pasajeros, estuvo más de una hora parado en la A-2 en Arcos de Jalón "sin patrulla de tráfico disponible en la zona". Recuerdan que se tuvo que desplazar una patrulla de la Guardia Civil desde San Esteban de Gormaz hasta Arcos de Jalón, "lo que supuso 110 kilómetros de distancia y una hora de tiempo efectivo".

«¿Hay suficientes patrullas de la Guardia Civil para prestar atención al tráfico rodado de la provincia de Soria?", señaló el portavoz de Soria Ya, el procurador Ángel Ceña, "esto es lo que quiero que se planteen el subdelegado del Gobierno y el ministro del interior», afirmó.

La formación ha subrayado que alrededor de 20.000 vehículos diarios, de los cuales 5.000 son vehículos pesados, pasan por la A-2 en el tramo del Alto Jalón. «Es necesario que el Subdelegado del Gobierno dé explicaciones sobre esta cuestión», denunció Ceña, quien matizó que el subdelegado, Miguel Latorre, negó en declaraciones a medios de comunicación la existencia de riesgo de cierre o pérdida de funciones en el cuartel de Arcos de Jalón, defendiendo que la cobertura actual de seguridad ciudadana se sitúa en el 77%, muy cerca de la media nacional, que ha cifrado en el 80%. «Según el subdelegado, esa dotación es “más que suficiente” para atender las necesidades de la zona», afirmó Ceña.

La pregunta que plantea la formación sorianista al subdelegado de Gobierno es si considera suficiente que para atender una incidencia de 43 viajeros en Arcos de Jalón, en una de las carreteras más transitadas de España, tenga que desplazarse una patrulla de la Guardia Civil que está a 110 km de distancia.

Ceña aseguró que desde la provincia de Soria, esta situación provoca "preocupación", ya que no es la primera vez que se ocasionan incidencias en la zona estratégica atravesada por la A-2, la N-II y el corredor ferroviario Madrid-Barcelona.

La experiencia acumulada, sostiene Soria Ya, durante décadas demuestra que con lo que respecta a la provincia de Soria, sufre una falta de atención y prioridad política.

La plataforma critica que la ausencia de patrullas de la Guardia Civil cuando son necesarias ha contribuido a generar una percepción de abandono estructural, difícil de justificar en un servicio público esencial que debería garantizar, en primer lugar, la seguridad de los ciudadanos.

Soria Ya incidió en la falta de patrullas ante lo que calificó de "desmantelamiento de cuarteles de la guardia civil en el medio rural y la sustitución, mediante el uso de dispositivos tecnológicos, de la presencia física de agentes sobre el terreno". Por ello, solicitan medidas concretas para asegurar el número de patrullas en toda la provincia de Soria , así como que no se supriman puestos de trabajo por tecnología. «La tecnología no puede sustituir la presencia física de agentes sobre el terreno», apuntó Ceña.

«Una cámara puede grabar un delito, pero no intervenir ante una emergencia, asistir a una víctima o patrullar los pueblos», afirmó el procurador. Reducir la presencia de la Guardia Civil en estos corredores estratégicos incrementa la sensación de abandono e inseguridad, añadió Soria Ya, que exige mantener cuarteles y parejas patrullando, "algo que significa también mantener presencia institucional, servicios públicos y cohesión territorial".