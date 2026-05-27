El pueblo de Soria que se prepara para recibir a cientos de peregrinos en una de sus fiestas más esperadas

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Ágreda ya ultima los preparativos para las fiestas de Nuestra Señora de los Milagros 2026, una de las celebraciones más importantes de la provincia de Soria y una de las citas religiosas con más tradición del norte de Castilla y León.

El municipio soriano vivirá del 31 de mayo al 7 de junio una intensa semana de actos religiosos, conciertos, verbenas, ferias y actividades populares que volverán a reunir a cientos de peregrinos procedentes de Soria, Zaragoza, Navarra y La Rioja. El día grande será el sábado 6 de junio, cuando la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros recibirá a miles de personas para la misa solemne y la procesión de la patrona por las calles de Ágreda.

Las fiestas arrancarán oficialmente el domingo 31 de mayo, aunque uno de los primeros actos destacados llegará un día antes con la presentación de la reina y las damas en el Palacio de los Castejones, una tradición que cada año marca el inicio simbólico de la semana grande agredeña. Después llegará el chupinazo, las primeras verbenas y las actividades populares repartidas por distintos puntos del municipio.

Rosario de Cristal, Corpus Christi y el gran día de la patrona

El calendario de actividades volverá a combinar tradición religiosa y ambiente festivo. Uno de los momentos más esperados será la procesión del Corpus Christi, prevista para el jueves 4 de junio, una cita muy arraigada en Ágreda que transforma las calles del casco histórico durante toda la mañana. Un día después, el viernes 5 de junio, tendrá lugar la tradicional Ofrenda de Flores y el popular Rosario de Cristal, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas de la Virgen de los Milagros.

El sábado 6 de junio se concentrará el mayor número de visitantes y peregrinos. Desde primera hora de la mañana llegarán grupos caminando desde distintos pueblos de la comarca y comunidades vecinas para asistir a la misa mayor en la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros. La jornada culminará con la gran procesión de la patrona por Ágreda, acompañada por cientos de fieles y vecinos.

Además de los actos religiosos, el programa incluirá orquestas en la Plaza Mayor, charangas, dianas musicales, ferias instaladas en el parque de La Dehesa, competiciones deportivas, pelota a mano y actividades infantiles durante prácticamente toda la semana. Parte de la programación deportiva incluso continuará después del 7 de junio con torneos y exhibiciones organizadas por asociaciones locales.

Ágreda multiplica visitantes durante su semana grande

Las fiestas de la Virgen de los Milagros se han convertido también en uno de los principales motores turísticos de Ágreda. Hoteles, bares y restaurantes esperan una elevada ocupación durante el primer fin de semana de junio, especialmente en torno al sábado 6, cuando el municipio multiplica su población habitual.

La celebración mantiene además un fuerte valor identitario para la comarca. La peregrinación a la Virgen de los Milagros continúa siendo una tradición muy viva entre familias que repiten el viaje cada año y entre visitantes que aprovechan la cita para descubrir el patrimonio histórico de Ágreda, conocida como la villa de las tres culturas por su herencia cristiana, musulmana y judía.