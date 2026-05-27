Los alumnos de Trilema cierran una cápsula del tiempo para celebrar 10 años del centro (fotos)

La conmemoración arrancó con dos iniciativas protagonizadas por los niños. Los más pequeños tomaron los muros del centro para plasmar en
un gran mural colectivo sus deseos de cara a la próxima década: sueños profesionales, anhelos de amistad y, en algunos casos, llamadas de atención al profesorado con sugerencias para mejorar el centro. La actividad reflejó a pequeña escala uno de los pilares del llamado Modelo Rubik, la metodología pedagógica propia de la Fundación Trilema que sitúa al alumno como protagonista de su propio aprendizaje personalizado.
Los alumnos de Trilema en una jornada para celebrar una década y proyectar su futuro MARIO TEJEDOR
X Aniversario de la Fundación Trilema
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