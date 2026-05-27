Los alumnos de Trilema cierran una cápsula del tiempo para celebrar 10 años del centro (fotos)

Los alumnos de Trilema en una jornada para celebrar una década y proyectar su futuroMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El colegio concertado Trilema Soria, gestionado por la Fundación Trilema y referente internacional en educación disruptiva, conmemoró su décimo aniversario con una jornada donde los propios alumnos participaron capturando su presente y proyectando su futuro. El centro soriano, que acoge alumnos desde Infantil hasta Secundaria y que fue preseleccionado entre los diez mejores colegios del mundo en los World's Best School Prizes 2024, reunió a toda su comunidad educativa para celebrar diez años de aprendizajes, historias y personas que dejaron huella en sus aulas.

La conmemoración arrancó con dos iniciativas protagonizadas por los niños. Los más pequeños tomaron los muros del centro para plasmar en un gran mural colectivo sus deseos de cara a la próxima década: sueños profesionales, anhelos de amistad y, en algunos casos, llamadas de atención al profesorado con sugerencias para mejorar el centro. La actividad reflejó a pequeña escala uno de los pilares del llamado Modelo Rubik, la metodología pedagógica propia de la Fundación Trilema que sitúa al alumno como protagonista de su propio aprendizaje personalizado.

El momento más especial de la mañana llegó con el cierre de una cápsula del tiempo construida en el patio del colegio. En su interior quedaron sellados trofeos conquistados por los estudiantes a lo largo de estos años, fotografías de las distintas promociones, dibujos, firmas de la comunidad escolar, huellas dactilares de cada alumno representadas con personajes dibujados en cada dedo, y un instrumento musical traído desde Portugal durante el último viaje de fin de curso. Fueron los propios niños quienes colocaron el ladrillo final que cerró la cápsula, que permanecerá precintada durante otros diez años, hasta que quienes hoy son escolares regresen ya como adultos a recuperar los recuerdos de su etapa en el centro.

La jornada concluye por la tarde con una Eucaristía a las 17:00 horas, abierta a todos cuantos han formado parte de esta comunidad educativa a lo largo de su historia. Trilema Soria, reconocido con el nivel tres de derechos de la Infancia por UNICEF, cerró así un aniversario que miró tanto hacia el pasado que lo forjó como hacia el futuro que sus alumnos ya empezaron a imaginar.