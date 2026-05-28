El alcalde de Soria se reúne con los representantes de los vecinos de los barrios

Antón durante la reunión con los vecinos de los barrios.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Javier Antón Cacho, mantuvo este jueves una reunión con los representantes de los barrios de la capital para ir avanzando en las inquietudes que tienen los delegados de las demarcaciones.

A través de la red social 'X', el Ayuntamiento señala el encuentro del regidor soriano con los representantes de los barrios de la ciudad para organizar sus actos festivos.

El Ayuntamiento da las gracias en la red social a los representantes de los barrios de la ciudad y les da las gracias por el "trabajo diario y altruista".

Además, define a los vecinos como "claves para tomar el pulso de la ciudad", acompañado de un emoticono de aplausos.