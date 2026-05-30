Estas son las razas de ovejas que pastan en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Aunque Soria ha sido tierra de ovino y en extensivo, en la actualidad es el porcino y en integración el que lidera la actividad ganadera en la provincia, con 638.275 cerdos frente a los 150.753 corderos y ovejas, un censo que va reduciéndose cada año por la falta de relevo generacional, la rentabilidad y la gestión de pastos, pero sigue siendo un pilar tradicional, sobre todo enfocado a la cría de lechazo de calidad. Aquí te presentamos las cuatro razas principales que pastan en las tierras sorianas:

1.- RAZA OJALADA

La raza Ojalada debe su nombre a la pigmentación de color negro alrededor de los ojos. También tiene manchas negras en las extremidades. Pertenece al Tronco Ibérico, cuyo representante ancestral es el ‘Ovis aries Ibericus’, que en España ha dejado, además de esta raza, otras como la Ojinegra, la Xisqueta y la Montesina.

Es muy rústica y andadora, con gran adaptación al pastoreo en medios duros y áridos, aprovechando con eficacia matorrales y plantas aromáticas. Además, es de excelente aptitud cárnica. Es la productora del famoso lechazo de Soria, de gran prestigio comercial, y junto con las razas castellana y churra está amparada en la Indicación geográfica Protegida (IGP) Lechazo de Castilla y León.

Es una raza autóctona en peligro de extinción, con 11.205 ejemplares inscritos en el Libro genealógico y distribuidos en 11 ganaderías, 10 de las cuales se encuentran en Castilla y León, fundamentalmente en la provincia de Soria, con 7.345 animales, y algún rebaño en Ávila, Segovia, Zamora y Guadalajara.

Oveja OjaladaHDS

2.- RAZA CHURRA

La raza ovina Churra, perteneciente al tronco Churro, es una oveja rústica de las más primitivas de la península originaria de Castilla y León. Forma parte del grupo de razas autóctonas más importantes de España, por su alta especialización en la producción de leche y por la calidad de su lechazo. Actualmente se extiende por toda la Comunidad, fundamentalmente en las provincias de la ribera del río Duero, como Burgos, León, Palencia, y Zamora. Soria cuenta con un censo actual de 2.242 hembras reproductoras de un total de 84.209 en toda Castilla y León. Su lana es basta y su leche de alta calidad utilizada para elaborar quesos tradicionales, sin olvidar que es una excelente productora de corderos bajo la figura de calidad de la IGP Lechazo de Castilla y León.

Oveja churraHDS

3.- RAZA CASTELLANA

La raza ovina Castellana debe su nombre a que se formó y explotó durante siglos en Castilla. Es una raza rústica, adaptada a las zonas secas cerealistas y a zonas de pastizales pobres. Originalmente de color negro, poco a poco se favorecieron los animales de coloración blanca, pues su lana se puede teñir. De hecho, la variedad negra se encuentra en riesgo de extinción. La zona principal de distribución es Castilla y León, con 42.775 animales, destacando la provincia de Zamora y con censos importantes en Salamanca, Ávila, Valladolid. Otras áreas de ocupación son la zona sur de Burgos y norte de Segovia y Soria, con 1.318 ejemplares. Actualmente es una excelente productora de leche para la fabricación de quesos. También se cría para lana y excelente productora de lechazos bajo la figura de calidad.

Oveja castellanaANCA

4.- RAZA MERINA

La merina es una raza de oveja autóctona de la península ibérica caracterizada por una lana muy fina, suave y rizada, de gran calidad que en Soria está presente en la zona norte, principalmente en Tierras Altas. Se originó en España cerca del final de la Edad Media y durante varios siglos se mantuvo como un estricto monopolio español, dado que no se permitían las exportaciones de la raza. Posteriormente se extendió por todo el mundo, y se llegaron a desarrollar numerosas razas y subrazas reconocidas a partir del tipo original.

Se trata de una raza compacta, de cuello y patas cortas. Su color es blanquecino, sin manchas, y sólo en casos muy raros los machos presentan unos cuernos en espiral.

Durante generaciones las Tierras Altas de Soria abastecieron los telares de media España y parte del extranjero. Cuando finalizaba la primavera regresaban a casa rebaños enteros de ovejas merinas que habían pasado el invierno en los pastos de Extremadura y Castilla-La Mancha.