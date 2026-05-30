El rincón junto al Mercado Municipal que Soria quiere convertir en escaparate este verano

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria puede sumar este verano un nuevo punto de interés en uno de sus enclaves más reconocibles. El Ayuntamiento de Soria trabaja en la puesta en marcha de un espacio artesano junto al Mercado Municipal, en un local situado en la zona de acceso a los Cines Mercado, entre las calles Bernardo Robles y Doctrina.

La idea principal de la acción del ayuntamiento es transformar un espacio municipal cerrado en un escaparate estable para la artesanía soriana. El proyecto cuenta con un presupuesto base de 140.000 euros y está planteado sobre una superficie de 133 m². Según la información municipal, el futuro centro incluirá zonas de trabajo, escaparate, oficinas, almacén y un área específica para talleres y cursos.

Un nuevo uso para un local cerrado junto a los Cines Mercado

La ubicación es una de las claves estratégicas del proyecto. El Ayuntamiento de Soria ha sido muy consciente a la hora de localizar el local junto al Mercado Municipal, uno de los lugares con mayor carga comercial y cotidiana de la ciudad. La intervención busca darle una nueva vida a un rincón cerrado y convertirlo en un lugar visible, con actividad y capacidad para atraer tanto a vecinos como a visitantes.

El espacio nace con la colaboración de la Asociación de Artesanos de Soria y con una finalidad clara: apoyar al tejido artesanal local, abrir oportunidades de formación y crear un lugar de venta directa al público. La propuesta incluye una amplia zona de atención al público, escaparates, talleres abiertos y actividades vinculadas a la economía creativa.

Ese punto es importante. La artesanía no se limita a una actividad puntual de feria, sino como una pieza más de dinamización urbana. El nuevo espacio quiere dar continuidad a iniciativas ya conocidas, como la feria de artesanía de Navidad en el Mercado Municipal, pero con una estructura más estable durante el año.

Artesanía, comercio y casco urbano: la jugada de fondo

La operación tiene una lectura más amplia para Soria. El Mercado Municipal, los Cines Mercado, el comercio local y el centro urbano forman parte de una misma escena: la de una ciudad que necesita mantener actividad en sus calles, especialmente en espacios con valor simbólico y tránsito diario.

El futuro centro artesano está concebido como lugar de encuentro para artesanos y artesanas, pero también como punto de demostraciones, cursos y divulgación. Es decir, no solo vender piezas, sino enseñar procesos, atraer curiosidad y generar una experiencia alrededor del producto local. Ese enfoque puede ser más potente que un simple mostrador, porque convierte la artesanía en contenido vivo para el visitante.

El reto, eso sí, será que el espacio tenga una vida prolongada. Para que funcione, necesitará programación, rotación de propuestas, presencia real de artesanos y conexión con la agenda cultural y comercial de Soria. La inversión de 140.000 euros abre la puerta; lo decisivo será que el nuevo rincón junto al Mercado Municipal consiga mantenerse activo cuando pase el efecto novedad.