Los Jurados de El Salvador darán el pregón de las fiestas de San Juan

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los jurados de El Salvador, María José Martínez Esteban y Miguel Mochales Rubio, serán los encargados de dar el pregón de las fiestas de San Juan. La decisión acaba de darse a conocer hace unos minutos en la votación efectuada este mismo domingo.

Los alcaldes de barrio se han reunido en la Cuadrilla de San Juan después de dirimir 10 pregones presentados por jurados, de los que han quedado tres.

Los pregones se encontraban en sobres cerrados, anónimos. Se han leído a los alcaldes de barrio y en la votación los ganadores han sido los Jurados de la Cuadrilla de El Salvador.

La jurada María José Martínez ha señalado que se encuentra "emocionada, es una pasada. Me parece increíble". Ha explicado que "esta mañana ya tenía cosquillas en el estómago solo pensar en la posibilidad de ser los pregoneros de las fiestas, y cuando nos lo han dicho, imagínate".

Martínez ha apuntado que "todavía no nos ha dado tiempo de decirles a los de la cuadrilla que vamos a ser nosotros. Cuando lo sepan se van a volver locos". Los prefestejos sanjuaneros marchan "muy bien", y lo cierto es que están disfrutando de lo lindo con las celebraciones. "El Desencajonamiento fue muy bien, lo único el toro que se murió, que al final parece que no se murió", ha ironizado.