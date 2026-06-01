Los artesanos presentan su nueva sede en el Mercado de Soria con el objetivo de impulsar los productos locales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Artesanos y Artesanas (Arteso) ha convocado una reunión informativa abierta dirigida a profesionales de la artesanía, personas creadoras y ciudadanía interesada en este ámbito, con el objetivo de presentar el proyecto asociativo, fomentar la colaboración entre artesanos y artesanas y dar a conocer las nuevas iniciativas que se impulsarán para reforzar el sector en Soria y en la provincia.

El encuentro servirá para explicar los principales objetivos de la asociación, las ventajas de formar parte de ella y el funcionamiento del espacio que el Ayuntamiento de Soria pone a disposición de Arteso en el entorno del Mercado Municipal. Este local, actualmente en la recta final de adecuación, se convertirá en un punto de referencia para la comercialización, la formación, la difusión y la dinamización de la artesanía local.

La iniciativa nace con la vocación de crear una red sólida de apoyo entre artesanos y artesanas, impulsar la visibilidad del trabajo artesanal y defender el valor cultural, económico y social de los oficios tradicionales y creativos. Además, el nuevo espacio permitirá desarrollar talleres, cursos y actividades divulgativas abiertas a distintos públicos, favoreciendo el acercamiento de la artesanía a la ciudadanía y reforzando su dimensión educativa, cultural y turística, según informó el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Soria se ha destacado que este proyecto responde al objetivo de generar actividad económica, revitalizar el casco histórico y seguir dotando al centro de la ciudad de nuevos usos vinculados al comercio, la formación y la creación. La actuación, que cuenta con una inversión municipal cercana a los 140.000 euros en obra civil, se completará con la adquisición del equipamiento necesario para su puesta en marcha.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Arteso, Luisa Fernández, ha subrayado la importancia del apoyo institucional recibido desde el inicio del proyecto y ha señalado que el nuevo espacio permitirá consolidar la actividad artesanal mediante talleres, cursos y acciones de divulgación que acerquen el proceso creativo a la población. La asociación prevé que esta reunión sirva también para ampliar la participación de artesanos y artesanas de toda la provincia.