Mayo registra más de un tercio de todos los permisos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las elevadas temperaturas de la última semana han cambiado el rumbo de la fructificación de las especies micológicas de la temporada primaveral, si bien hasta ahora la producción ha sido interesante debido a las abundantes lluvias de finales de abril que se extendieron hasta mediados de mayo, lo que a su vez propició el despegue de los permisos micológicos en el que es el mayor acotado de superficie de la provincia, Montes de Soria, que trabaja para la gestión micológica de 165.000 hectáreas. Sólo en este mes la asociación ha expedido 2.38 licencias para recolectar setas, el 35% de todos los que se han registrado en lo que va de año, 5.875.

Esto ha permitido remontar los permisos, dado que en abril apenas se expidieron 861. A modo de comparativa el año pasado por estas fechas se habían expedido 6.173, pero del mes de mayo eran 1.420. José Antonio Vega, director técnico de la Asociación de propietarios para la gestión micológica de Montes de Soria, atribuye estas cifras al exceso de precipitaciones que protagonizaron los últimos días de abril y las dos primeras semanas de mayo, lo que provocó una producción interesante y animó a los recolectores a expedir sus licencias.

La mayoría son locales, 3.125, y hay otras 1.238 vinculadas. El resto, 1.512, son micoturistas, lo que da una idea de la relevancia de las setas de primavera para el turismo micológico que llega hasta la provincia. El año pasado por estas fechas había 3.361 permisos locales, 1.499 vinculados y 1.313 micoturistas, un dato inferior al de esta campaña, precisamente por la fructificación en este mes de las especies más interesantes desde el punto de vista culinario y económico.

Es más, del total de 5.875 permisos expedidos en lo que va de 2026 se han registrado 1.592 comerciales, casi el 30% del total, unas licencias que sólo pueden sacar los empadronados en alguno de las más de cien localidades que forman parte del acotado Montes de Soria, así como a aquellas autorizadas por un ayuntamiento de un municipio, perteneciente a Montes de Soria, por poseer algún vínculo especial con dicho municipio, si bien los primeros pagan una cuota anual de 10 euros mientras que la de los vinculados asciende a 50. La norma indica que, no estando empadronados, ese vínculo puede ser a través del pago del IBI o alquiler de vivienda de más de un año de antigüedad, tanto en el caso del titular como de sus familiares de primer grado, como padres, hijos o cónyuges.

En cualquier caso, el exceso de altas temperaturas está poniendo en jaque la fructificación de setas de primavera. Hasta hace unos días había zonas donde no habían empezado a salir las especies porque había hecho frío hasta el momento, pero se preveían inminentes por la humedad que hay en el suelo, según indicó hace unos días a este periódico la encargada del departamento micológico de Cesefor, Montse Ganado, quien añadió que si las elevadas temperaturas continúan demasiado tiempo puede paralizar la producción, porque “es demasiado calor para estas fechas”.

Pero además el calor conlleva “otro inconveniente” en las especies micológicas: salen muy agusanadas y no tienen apenas valor comercial ni culinario.

No obstante, aún hay tiempo durante el mes de junio: Los expertos siguen convencidos de que si vuelven las lluvias se podría ampliar la campaña, que está siendo más larga que otros años.