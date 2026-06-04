El congreso autonómico sobre rehabilitación de vivienda recalará en Soria a final de año

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria albergará a finales de este 2026 el congreso autonómico sobre rehabilitación de vivienda. Por el momento el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión directa de una subvención por importe de 140.000 euros al Instituto de la Construcción de Castilla y León para financiar la organización y dirección del VIII Congreso ITE +3R en Soria, así como la elaboración y difusión de la documentación técnica asociada.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves esta subvención destinada a sufragar los trabajos de organización y desarrollo del congreso, así como las actuaciones de difusión de sus contenidos técnicos. El evento se celebrará en el cuarto trimestre de 2026 en Soria y permitirá dar continuidad a las ediciones anteriores, reforzando la cooperación entre administraciones públicas y agentes implicados en la rehabilitación de edificios.

El VIII Congreso ITE +3R constituye un foro de referencia en materia de inspección técnica de edificios y rehabilitación, orientado a fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales del sector, administraciones públicas y entidades especializadas.

Desde 2021, la Junta de Castilla y León viene apoyando la celebración de este congreso mediante sucesivas subvenciones directas al Instituto de la Construcción de Castilla y León, destinadas a financiar su organización y la difusión de la documentación asociada, contribuyendo así a consolidar este espacio de trabajo conjunto en materia de rehabilitación edificatoria.