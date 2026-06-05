Fotos: Los escolares reciben sus reconocimientos del concurso de Educación Vial

Los niños recibieron un reconocimiento por su participación en los talleres de seguridad vialMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Durante el curso escolar, cerca de medio millar de estudiantes de 6º de primaria han realizado varias actividades relacionadas con la seguridad vial.

Para finalizar se produjo la entrega de reconocimientos en el Centro Cultural Gaya Nuño donde los niños recibieron unos premios y destacaron a los 3 ganadores de esta prueba.

En esta fase final participaron 36 escolares seleccionados entre todos los asistentes al programa. Las pruebas se desarrollaron en dos partes: una evaluación de contenidos sobre circulación y señalización realizada en la Jefatura Provincial de Tráfico, y un ejercicio práctico en el Parque Municipal Infantil de Tráfico de Los Pajaritos. Allí pusieron en práctica cuestiones relacionadas con señales, pasos peatonales y normas básicas de convivencia vial.

Entre los finalistas se concedieron tres premios principales a estudiantes de los centros Escolapias, Escolapios y Fuente del Rey. Además de esos galardones, el resto de participantes de la fase final recibió un diploma por su implicación en el certamen. El acto incluyó también la entrega de los obsequios patrocinados por Caja Rural.

La actividad formó parte del programa municipal y provincial de educación vial desarrollado durante el curso. Las sesiones combinaron contenidos teóricos y ejercicios prácticos con el fin de trabajar hábitos seguros en los desplazamientos cotidianos, tanto a pie como en bicicleta o en otros medios de movilidad infantil. En el desarrollo de la iniciativa colaboraron personal técnico, agentes de la Policía Local, centros educativos y distintas entidades vinculadas a la seguridad vial.