La criminalidad baja en Soria un 3,4% pero aumentan los robos con violencia

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El primer balance del año en criminalidad en la provincia se salda con noticias positivas, un descenso del 3,4% en el primer trimestre, tal y como indica el Ministerio del Interior en su habitual estadística, que arroja una cifra de infracciones penales de 820, frente a las 849 del mismo periodo un año antes. El mayor descenso se registra en los homicidios, porque, afortunadamente, no hubo que lamentar ninguno en el arranque de año, frente a uno en 2025. También se nota una bajada del 71% en los delitos de tráfico de drogas, con dos contabilizados, cuando habían sido siete un año antes. Igualmente también los ciberdelitos descienden un 35%, (24), en concreto las estafas informáticas, tan en boga, logran contenerse y son 238 (-2,1%), aunque representan más de un tercio del total de delitos.

Por su parte, los robos con violencia e intimidación que suben un 500%, ya que los porcentajes en valores tan pequeños, propios de una provincia como Soria, hacen que se disparen. Fueron seis los robos de este tipo en toda la provincia, mientras que un año antes sólo se contabilizó uno. Los registrados con fuerza en domicilios y establecimientos bajaron a 35 (-2,8%). Los delitos contra la libertad sexual subieron a ocho, un 60% más (cinco).

En el caso concreto de la capital, el descenso fue del 3,6%, al pasar de 448 a 432 infracciones, 16 menos que en el mismo periodo del año anterior. También disminuyó la criminalidad convencional –no informática–, con 11 infracciones menos tanto en la provincia como en el municipio de Soria.

Según la Subdelegación, el balance se produce, además, en un territorio que mantiene unos niveles de seguridad muy favorables en comparación con el conjunto del país y de la comunidad autónoma. La tasa de criminalidad de Soria no llega a 40 infracciones penales por cada mil habitantes, diez puntos por debajo de la media nacional y un punto por debajo de la media de Castilla y León. A ello se suma que Soria dispone de siete agentes policiales por cada mil habitantes, frente a los 3,8 de la media nacional.

Destaca que en la provincia, el balance general ofrece datos positivos en los delitos que generan mayor preocupación social. No se registró ningún homicidio consumado, tampoco tentativas de homicidio ni secuestros. También descendió el tráfico de drogas.

En el municipio de Soria, el balance también reafirma una imagen de seguridad generalizada. La criminalidad convencional bajó de 313 a 302 infracciones. En relación con los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, el epígrafe pasó de 5 a 6 casos. «En la capital, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria pasan de 5 a 6 casos. No hay una escalada de peleas; hay un caso más en tres meses y, al mismo tiempo, baja el total de infracciones», afirmó el subdelegado, Miguel Latorre.

En la capital, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron de 13 a 9. Dentro de ese bloque, los robos con fuerza en domicilios bajaron de 10 a 7.

“Los robos con fuerza en domicilios bajan en la capital, de 10 a 7. Es un dato relevante para la sensación subjetiva de seguridad de los vecinos y vecinas de esta ciudad”, destacó el subdelegado.

Los hurtos aumentaron en la capital de 64 a 78 casos. Se trata de infracciones que pueden afectar a la percepción cotidiana de seguridad, aunque no tienen, por regla general, la gravedad de los delitos violentos.

En paralelo, la ciberdelincuencia no aumentó en el trimestre. En la provincia bajó de 280 a 262 casos y en la capital de 135 a 130. Aun así, su peso sigue siendo muy significativo: en la provincia representa 262 de las 820 infracciones, el 32 % del total, y en la capital 130 de 432, el 30 %. La estafa informática continúa como el principal bloque delictivo, con 238 casos en la provincia y 118 en la capital.

“La ciberdelincuencia no sube en el trimestre, pero sigue muy presente: casi un tercio de las infracciones en la provincia tienen componente digital”, señaló Miguel Latorre. El subdelegado insistió en la necesidad de observar con atención los repuntes concretos, pero sin extraer conclusiones desproporcionadas: “Hay que atender los incrementos puntuales, pero sin convertirlos en una imagen falsa de inseguridad generalizada. El balance completo indica descenso de la criminalidad”.