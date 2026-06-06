Sucesos
(Avance) Dos jóvenes fallecidos y tres heridos graves, entre ellos dos menores, en un accidente en Pinilla del Campo
El siniestro ha tenido lugar al filo de la 1.00 horas de esta madrugada al volcar el turismo en el que viajaban
Dos jóvenes han fallecido y tres han resultado heridas graves, entre ellos dos menores adolescentes, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar esta madrugada en el kilómetro 14 de la SO-P-2003 en la entrada de Pinilla del Campo. El siniestro, según las primeras informaciones, se ha producido al volcar el vehículo en el que viajaban los cinco ocupantes.
A las 01.00 horas la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibe una llamada en la que se informa del vuelco de un turismo con cinco ocupantes y se precisa la asistencia, al menos, para tres personas heridas, dos de las cuales se hallan, además, atrapadas en el interior del coche.
El 112 avisa del accidente a los bomberos de Ólvega, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del Centro de Salud de Ólvega.
En el lugar, el personal sanitario del Sacyl confirma el fallecimiento de dos varones de unos 20 años y atiende además a otro varón de la misma edad, a quien traslada la UVI móvil de Emergencias Sanitarias. A los otros dos varones, menores adolescentes, se traslada en ambulancias de soporte vital básico. Todos ellos, al hospital Santa Bárbara de Soria.