(Avance) Dos jóvenes fallecidos y tres heridos graves, entre ellos dos menores, en un accidente en Pinilla del Campo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos jóvenes han fallecido y tres han resultado heridas graves, entre ellos dos menores adolescentes, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar esta madrugada en el kilómetro 14 de la SO-P-2003 en la entrada de Pinilla del Campo. El siniestro, según las primeras informaciones, se ha producido al volcar el vehículo en el que viajaban los cinco ocupantes.

A las 01.00 horas la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibe una llamada en la que se informa del vuelco de un turismo con cinco ocupantes y se precisa la asistencia, al menos, para tres personas heridas, dos de las cuales se hallan, además, atrapadas en el interior del coche.

El 112 avisa del accidente a los bomberos de Ólvega, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del Centro de Salud de Ólvega.

En el lugar, el personal sanitario del Sacyl confirma el fallecimiento de dos varones de unos 20 años y atiende además a otro varón de la misma edad, a quien traslada la UVI móvil de Emergencias Sanitarias. A los otros dos varones, menores adolescentes, se traslada en ambulancias de soporte vital básico. Todos ellos, al hospital Santa Bárbara de Soria.