El Congreso de Juego de Castilla y León reunirá en Soria a 300 participantes del sector

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia y en colaboración con los profesionales de los distintos subsectores del juego de la Comunidad (máquinas, bingos, salones de juego, casinos y salas de apuestas) celebrará los días 20 y 21 de octubre de 2026 el XIX Congreso de Juego de Castilla y León, que tendrá lugar este año en la ciudad de Soria.

El Congreso de Juego de Castilla y León se ha consolidado como uno de los principales foros de encuentro del sector a nivel nacional, reuniendo en cada edición a cerca de 300 participantes.

A lo largo de sus anteriores ediciones, este evento se ha convertido en una cita de referencia para empresas y profesionales de toda España, así como en un destacado ejemplo de colaboración institucional. El Congreso cuenta con la participación de responsables públicos vinculados a la gestión del juego y a ámbitos como la salud pública, la fiscalidad o el turismo, además de representantes de la Administración General del Estado.

Durante las jornadas se celebrarán diversas ponencias y mesas redondas en las que se abordarán cuestiones de actualidad e interés tanto para el sector empresarial del juego privado en Castilla y León como para las distintas administraciones públicas participantes. El programa completo y los contenidos de las sesiones se darán a conocer en las próximas semanas.

Como es habitual, el Congreso incluirá también actividades destinadas a acercar a los asistentes el patrimonio histórico y cultural de Soria, así como su reconocida oferta gastronómica, contribuyendo de este modo a promocionar entre los visitantes las fortalezas del turismo de interior de Castilla y León.