Los bomberos permanecen toda la noche en los garajes de Merineros al hallar carga térmica en el interior

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los bomberos de la capital han permanecido durante toda la noche en el interior del garaje de la calle Merineros tras el incendio de este lunes que ha dejado cuatro personas trasladadas al hospital y ha afectado, al menos, a una veintena de coches. Además, provocó el desalojo de varias viviendas.

Los efectivos de extinción de incendios estuvieron revisando los garajes hasta las 2.00 de la madrugada y al comprobar que "todavía había carga térmica en la plaza de garaje donde comenzó el siniestro" decidieron "mantener un retén con tres bomberos y un camión para realizar tareas de vigilancia y prevención".

Según han informado a primera hora de esta mañana fuentes del Ayuntamiento de Soria "no ha habido ninguna incidencia en toda la noche".

El suceso tuvo lugar "al producirse un incendio en el garaje que ha afectado a seis bloques de viviendas al encontrarse los garajes comunicados. El incendio se ha producido en un vehículo que luego se ha transmitido a un segundo vehículo", explicó el responsable de los bomberos sorianos, Ángel Filoso. "Los dos han sido completamente calcinados".