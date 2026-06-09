El alcalde de Soria agradece la labor de los servicios de emergencia en el incendio de Merineros y da su apoyo a los vecinos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha agradecido públicamente a través de las redes sociales la labor desplegada por los servicios de emergencia en el grave incendio en un garaje de la calle Merineros. Asimismo ha trasladado su apoyo a los vecinos afectados.

"Ante el incendio declarado en la calle Merineros, quiero destacar y agradecer públicamente la rápida, eficaz y coordinada intervención de los Bomberos del Ayuntamiento de Soria, cuya labor fue decisiva para controlar el fuego y evitar consecuencias mayores", comienza la publicación del regidor municipal en Instagram.

Asimismo traslada "mi reconocimiento también a la Policía Local, por su inmediata actuación en el acordonamiento y desalojo de la zona, y a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias de SACYL, que trabajaron de forma ejemplar en la atención y protección de los vecinos y vecinas afectados". Cabe recordar que fueron desalojados hasta seis bloques de viviendas, con 12 personas evacuadas y cuatro trasladadas al hospital.

"Gracias al esfuerzo de todos los efectivos desplegados, se actuó con rapidez, profesionalidad y coordinación en una situación compleja, marcada por la densidad y toxicidad del humo", prosigue el alcalde de Soria. "Afortunadamente, la noche transcurrió sin incidencias" aunque los bomberos permanecieron en el lugar de los hechos durante las primeras horas del martes tanto vigilando la zona quemada por el fuerte calor acumulado como realizando mediciones de humos y monóxido de carbono en las viviendas para que pudiesen regresar sus moradores.

Por último, Javier Abntón traslada "todo mi apoyo a las personas afectadas por este incendio y mi agradecimiento más sincero a todos los profesionales que, una vez más, demostraron su compromiso con Soria y con la seguridad de la ciudadanía".