Va a renovarse el DNI en Soria y acaba detenido por dos órdenes pendientes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Renovar el DNI es un trámite sencillo, pero a un hombre que había acudido a la comisaría de Soria a realizar el trámite se le complicó. Acabó detenido porque, al comprobar los datos, la Policía Nacional se percató de que tenía dos órdenes judiciales pendientes.

El detenido se presentó en comisaría con la intención de renovarse el Documento Nacional de Identidad. Cuando los funcionarios comprobaron su identidad en las bases de datos policiales se dieron cuenta que esta persona tenía en vigor dos órdenes de detención y personación ante la autoridad judicial dictadas por dos juzgados de Madrid.

Por todo ello, funcionarios policiales procedieron a su detención. Tras realizar los pertinentes trámites documentales fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia quien decreto su puesta en libertad.