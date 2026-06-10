La romería histórica de Soria que cada año reúne a más de 30 pueblos y esconde una leyenda que todavía intriga

Decenas de fieles participan en la romería de la Virgen de Inodejo, una tradición soriana que reúne cada año a más de 30 pueblos alrededor del santuario.MonteseguroFoto

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de Soria conserva tradiciones capaces de sobrevivir al paso de los siglos, pero pocas tienen el peso simbólico de la romería de la Virgen de Inodejo. Cada año, decenas de localidades sorianas vuelven a encontrarse en torno a este santuario en una celebración que trasciende lo religioso para convertirse en un ritual de identidad compartida, memoria rural y reencuentros familiares.

Este 2026 más de una treintena de localidades sorianas acudieron a la llamada de la Virgen de Inodejo en una jornada marcada por la emoción, los reencuentros y los trajes típicos.

La romería de la Virgen de Inodejo es una de las celebraciones más arraigadas de la provincia de Soria. El santuario se encuentra en el término municipal de Las Fraguas, a unos 28 kilómetros de la capital soriana, y cada año vuelve a convertirse en el epicentro espiritual y social de una amplia comarca.

De acuerdo con el testimonio recogido por el blog local Nódalo, la romería principal se celebra tradicionalmente en junio, coincidiendo con el Domingo de la Trinidad, aunque también existe una visita al santuario en septiembre. Para muchas familias, especialmente aquellas que emigraron fuera de Soria, esta cita funciona como un regreso emocional al pueblo y a las raíces.

La imagen de los pendones ondeando frente a la ermita, vecinos vestidos con trajes tradicionales y familias compartiendo comida al aire libre forma parte del paisaje habitual de esta jornada.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

La leyenda de la Virgen de Inodejo y el origen del nombre que todavía intriga a Soria

Como ocurre con muchas advocaciones marianas castellanas, la historia de la Virgen de Inodejo está envuelta en tradición oral y leyenda. Según recoge Nódalo, uno de los relatos más extendidos sostiene que un pastorcillo al que le faltaba la mano derecha habría visto un resplandor salir de una encina mientras cuidaba el ganado.

La narración popular asegura que la Virgen le pidió regresar junto a su padre y, posteriormente, tras un episodio con una oveja descarriada, le habría pedido que lanzara una piedra con la mano que supuestamente no tenía. El joven, siempre según este relato popular, habría recuperado milagrosamente la extremidad.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

La leyenda continúa explicando que los pueblos cercanos comenzaron a disputarse el lugar donde custodiar la imagen. Tal y como recoge esta tradición oral, cuando cada localidad proponía llevarla a su parroquia, la Virgen respondía: «¿Y si no dejo?». Según esta interpretación popular, de aquella expresión derivaría el nombre de Inodejo.

Sin embargo, el propio blog local señala una interpretación histórica distinta. Según esta explicación, el origen de la devoción podría remontarse a los siglos IX o X, cuando, ante el avance musulmán, muchas comunidades rurales ocultaban imágenes religiosas en árboles huecos o enterradas para protegerlas. Con el paso de los siglos y tras la Reconquista, muchas de esas imágenes reaparecieron rodeadas de relatos milagrosos que alimentaron las tradiciones populares.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

La Virgen de Inodejo, una tradición soriana que sigue emocionando generación tras generación

Más allá de la fe, la romería de Inodejo sigue siendo un espacio profundamente emocional para muchas familias sorianas. En el testimonio publicado por Nódalo, se recuerda la tradición de acudir «con la ropa de los domingos y zapatos de charol», compartir comida «de alforja» y comprar dulces o pequeños juguetes en los puestos instalados junto al santuario.

La misma fuente rememora también la costumbre de buscar las conocidas «piedras de la Virgen», pequeños fósiles encontrados en las inmediaciones del cerro que muchas familias guardaban después «con todo cariño» en casa.