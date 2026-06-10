Más plazo todavía para el contrato de supervisión de las obras de la línea Torralba-Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nueva prórroga para la supervisión de las obras de modernización de la línea Soria-Torralba que deja finalmente en 56 meses de prestación de este servicio técnico, de modo que se duplica el periodo inicialmente previsto de 24 meses. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la tercera modificación del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de la citada actuación y de la racionalización de vías en la estación de Soria. Una modificación que suma 335.545 euros al contrato y amplía en ocho meses el plazo de prestación de este servicio técnico.

De este modo se eleva el importe del contrato hasta 4.565.025 euros. El plazo total tras la modificación queda establecido en 56 meses. El plazo inicial era de 24 meses, por lo que las sucesivas modificaciones han adaptado la asistencia técnica a la duración real de unas obras de gran complejidad ferroviaria.

Esta modificación no supone, por sí misma, una ampliación del contrato de ejecución de las obras ni debe interpretarse como una prórroga automática de los trabajos principales. El contrato modificado corresponde a la asistencia técnica, es decir, al equipo especializado que presta apoyo a Adif para supervisar las actuaciones, comprobar la calidad de los materiales, revisar mediciones, verificar certificaciones, analizar documentación técnica, controlar el cumplimiento de los proyectos constructivos y atender las fases de comprobación y cierre administrativo de la obra.

En actuaciones ferroviarias de esta entidad, la asistencia técnica no se limita al periodo de ejecución material sobre la vía. También resulta necesaria en fases posteriores o complementarias, cuando deben revisarse mediciones finales, comprobar unidades ejecutadas, recopilar documentación, analizar incidencias técnicas, preparar informes y validar que los trabajos se ajustan a las condiciones previstas. Por eso, la ampliación de este contrato afecta al acompañamiento técnico y administrativo de la actuación, no a una nueva adjudicación de obra.

La empresa adjudicataria es la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sener Ardanuy. El contrato se formalizó el 9 de mayo de 2022. Tras la tercera modificación, el importe total alcanza 4.565.025 euros y el plazo total de la asistencia técnica queda fijado en 56 meses. El contrato inicial tenía un plazo de 24 meses, pero las sucesivas modificaciones han ajustado este servicio de supervisión a la duración y complejidad real de una actuación ferroviaria que afecta a una línea de casi 93 kilómetros.

El objeto del contrato abarca varias actuaciones vinculadas a la modernización de la línea Torralba-Soria. Entre ellas figuran la racionalización de vías en la estación de Soria, la renovación de vía entre los puntos kilométricos 0/000 y 13/000 y entre los puntos kilométricos 58/480 y 92/704, la mejora de trazado entre el punto kilométrico 13+000 y el 58+780 y la supresión del bloqueo telefónico de la línea.