Concierto de los alumnos del Erasmus+ del Conservatorio de Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

‘Tras los pasos de Oreste Camarca’ es el título de la formación que han realizado 10 alumnos del Conservatorio de Música de Soria en el Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni en Matera (Italia). Durante una semana diez alumnos sorianos de 4º, 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales han viajado hasta Italia zambulléndose de lleno en el día a día de este centro italiano. Uno de los cuatro profesores que han acompañado a los estudiantes, Emilio Bayón, ha calificado el viaje como «una experiencia muy positiva» teniendo en cuentas, en primer lugar, «que nos han admitido en un Conservatorio Superior» en el que los alumnos «han dado clases individuales, realizado grabaciones, improvisación... Ha sido muy enriquecedor».

Tras la experiencia, este martes los diez alumnos ofrecieron un concierto en el Casino para mostrar lo aprendido en Italia y cerrar este capítulo denominado ‘Tras los pasos de Oreste Camarca’ que nace con el objetivo de contribuir al estudio y difusión de la vida y obra de Oreste Camarca, compositor y pedagogo italiano que residió durante años en Soria, donde dejó una profunda huella en la vida musical de la ciudad. Su legado ha sido tan relevante que el propio conservatorio lleva hoy su nombre.

Pero lo cierto es que durante su estancia en tierras italianas, los alumnos no solo han dado clases de música, apunta Bayón que añade que «la experiencia ha ido más allá, con visitas a la ciudad y con salidas culturales y gastronómicas» que han completado este viaje que está cofinanciado por la Unión Europea.

El profesor indica que «es la primera vez que se ha presentado un proyecto de centro de este tipo. Se presentó el curso pasado. Se aprobó y durante este curso se han ido realizando los tribunales para la selección de los participantes ya que se apuntaron casi una veintena de alumnos para 10 plazas».

De cara al próximo curso se ha solicitado un nuevo proyecto Erasmus+ «con dos posibles destinos: Polonia y Finlandia», avanza Bayón con el objetivo de «tener una continuidad con esta formación ya que es una experiencia muy buena para los alumnos a todos los niveles y también para los profesores ya que algunos han viajado como profesores de aprendizaje por observación».

Con la mochila llena de nuevos aprendizajes los jóvenes mostraron este martes en el escenario del salón Gerardo Diego el trabajo desarrollado durante su estancia formativa. El recital contó con diferentes instrumentos, ofreciendo al público asistente un repertorio variado que refleja la diversidad y el talento de estos alumnos internacionales.