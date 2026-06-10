Morán defiende la restauración fluvial como la mejor herramienta frente a inundaciones y sequías

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, subrayó este miércoles en Soria que la restauración fluvial es la mejor herramienta para afrontar los efectos de las inundaciones y las sequías, ya que la recuperación de los cauces naturales refuerza la capacidad de respuesta frente a los fenómenos extremos asociados al cambio climático.

Al respecto, significó que la mejor defensa frente a los fenómenos extremos es acompañar a la naturaleza en la recuperación de las estructuras naturales de los ríos. “Hoy desgraciadamente hemos perdido una buena parte de esas defensas naturales. Por lo tanto es más importante que nunca intervenir en recuperar esa capacidad de resiliencia, de defensa frente a los fenómenos extremos”, señaló, informa Ical.

Morán participó en la inauguración del V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial ‘RestauraRíos’ que se celebra en el Palacio de la Audiencia junto con el el presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, Luis Godé, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente y el alcalde de la ciudad, Javier Antón.

El secretario de Estado sostuvo que muchas de las consecuencias derivadas de inundaciones y sequías tienen su origen en la degradación acumulada durante décadas en los cursos fluviales, y defendió seguir avanzando en actuaciones de restauración. En este sentido, recordó que el Gobierno ha destinado en los últimos años alrededor de 500 millones de euros a proyectos de recuperación de ríos, a los que se suman inversiones en saneamiento, depuración y mejora de infraestructuras vinculadas a la gestión del agua.

Asimismo, reivindicó el papel ecológico de los cauces, y rechazó los planteamientos que consideran que el agua que desemboca en el mar supone un recurso desperdiciado. “Los ríos no tiran el agua al mar. Los ríos nacen, discurren por su cauce y desembocan y generan vida desde su nacimiento hasta su desembocadura”, afirmó.

Durante su intervención también mostró su preocupación por la posibilidad de que la Unión Europea impulse una revisión de la Directiva Marco del Agua. A su juicio, el contexto político actual no es el más adecuado para abordar ese proceso, y defendió reforzar los principios de la normativa vigente, especialmente la gestión por cuencas hidrográficas y su coordinación con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza.

“El actual contexto político, marcado por la incertidumbre tanto dentro como fuera de las fronteras comunitarias, no resulta el más adecuado para abordar una modificación de una norma que ha guiado la política hídrica europea durante las últimas décadas”, argumentó.

En lugar de reabrir el debate sobre la directiva, el secretario de Estado abogó por reforzar sus principios fundamentales, especialmente el de unidad de cuenca, y avanzar de forma coordinada con el despliegue del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. “La aplicación conjunta de ambos marcos normativos permitiría preservar los ecosistemas fluviales y garantizar a las generaciones futuras el disfrute de unos ríos en buen estado y de un recurso que calificó como patrimonio común de todos los ciudadanos”, agregó.

El presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial destacó, por su parte, los avances registrados en las últimas décadas en materia de recuperación de ecosistemas acuáticos, aunque advirtió de que todavía existen importantes retos por delante. Entre ellos enumeró la adaptación a fenómenos extremos como inundaciones y sequías, la aplicación de la nueva normativa europea de restauración de la naturaleza y la lucha contra la desinformación y los bulos relacionados con la gestión ambiental y el cambio climático.

Asimismo, precisó que el centro ha organizado otros simposios científicos en León, Toledo, Pamplona y Murcia de la mano de los organismos de cuenca, que son los que tienen “mucho conocimiento y competencias”. “Hemos mejorado en las soluciones que debemos aportar en las recuperaciones fluviales y también hemos avanzado en normativa”, dijo para señalar que las administraciones hacen esfuerzos para cumplir las directivas, a pesar de que ha habido muchos intentos de recortar la directiva Marco del Agua.

“Hay muchos intentos de rebajar expectativas de reglamento de restauración de la naturaleza. Sigue habiendo mucha gente negacionista que discute todos estos principios”, destacó para asegurar que el cambio climático existe pero es difícil cuantificar cómo afecta.

Actuaciones en el Ucero y Abión

María Jesús Lafuente, por su parte, defendió una gestión del agua basada en la ciencia, la colaboración institucional y la participación social, y puso como ejemplo de restauración fluvial los trabajos que desarrolla el organismo de cuenca en los ríos Ucero y Abión, donde se ejecutan actuaciones destinadas a recuperar la conectividad y el funcionamiento natural de ambos cauces.

La presidenta del organismo de cuenca recordó que precisamente estas intervenciones protagonizarán una de las visitas técnicas programadas dentro del congreso, que permitirá a investigadores, técnicos y responsables de distintas administraciones conocer sobre el terreno las actuaciones ya ejecutadas y las previstas en ambos ríos.

“Este Congreso lo que quiere es ser un punto de encuentro para reflexionar, pero también para actuar, para sacar unas conclusiones que nos permitan actuar. Desde la confederación creemos con firmeza que una gestión del agua debe apoyarse siempre en la ciencia pero también en la colaboración institucional y en la participación social”, argumentó.

En la apertura del encuentro intervino también el alcalde de Soria, Javier Antón, quien destacó la vinculación histórica de la ciudad con el río Duero y el esfuerzo realizado en los últimos años para recuperar su relación con el cauce.

Asimismo, recordó las inversiones ejecutadas en depuración, restauración ambiental e infraestructuras vinculadas al río que alcanzan cerca de 100 millones de euros y que “han permitido poner en valor el patrimonio natural, histórico y paisajístico de la capital".

Antón confió además en que las conclusiones del congreso contribuyan a mejorar la respuesta de las ciudades ante los desafíos derivados del cambio climático y permitan avanzar en la prevención y reducción de los daños provocados por episodios de lluvias intensas e inundaciones.

El V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial reúne hasta el próximo viernes en Soria a especialistas, investigadores, técnicos y gestores del agua de España y Portugal para analizar experiencias y proyectos de recuperación de ríos, así como los principales desafíos vinculados a la conservación de los ecosistemas fluviales y la adaptación al cambio climático.