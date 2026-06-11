Jesús, el centenario de Soria que lee novelas del oeste sin gafas, sabe ganchillo y coser y fue pastor de enormes rebaños

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Se llama Jesús y acaba de entrar en un grupo elegido: el de los centenarios de Soria. Pero no solo eso: pocos entre ellos tienen el privilegio de poder leer sin gafas a esa edad, algo que Jesús Caballero Riosalido hace y además con asiduidad, ya que le gusta la lectura, especialmente de novelas del oeste. El centenario ha recibido este jueves 11 de junio la felicitación de familiares, amigos y personal de la residencia de Almazán, donde vive. Una entrañable excusa para recordar toda una vida de este soriano, natural de Romanillos de Medinaceli, conocedor del arte de la costura y el ganchillo y que fue pastor de enormes rebaños durante toda su vida.

La celebración del centenario de Jesús Caballero Riosalido ha estado organizada por las Centro de Acción Social, Ceas, donde el vicepresidente de la Diputación y diputado de la zona, José Antonio de Miguel Nieto, le ha hecho entrega de una placa conmemorativa y del pergamino que contiene su acta de nacimiento. Mientras, el Ayuntamiento de Almazán, de mano de la directora del centro, Laura Lázaro Díaz, le ha hecho entrega de un ramo de flores y de una reproducción de la Iglesia de San Miguel como felicitación de todos los vecinos.

El acto ha tenido lugar en la residencia de ancianos Nuestra Señora de Guadalupe, donde ha estado acompañado de familiares, trabajadores y residentes que han compartido este acto entrañable.

Jesús Caballero Riosalido nació en la localidad soriana de Romanillos de Medinaceli el 11 de junio de 1926, hace justamente cien años. Pertenecía a una familia numerosa, de seis hermanos, ocupando el lugar cuarto. Sus hermanos eran: Julia, Bibi, Victoriana, Jesús, Isaac y Benita. Todos ellos marcharon a Madrid a excepción de Victoriana que se fue a Zaragoza. Jesús fue el único que se quedó a vivir en la provincia de Soria.

Su padre fue guarda de montes y pastor, muy trabajador, recuerda, y cuando habla de su madre lo hace con un cariño inmenso.

Jesús enfermó de polio cuando era pequeño, de lo que le quedó como secuela una pierna más corta que la otra. Durante los años en que estuvo enfermo aprendió a tejer a dos agujas, ganchillo, coser, hacía cestas de mimbre, desarrolló mucho las habilidades con las manos.

A los 14 años se inició como pastor, a lo que dedico toda su vida activa, llegando a llevar rebaños muy numerosos. El centenario recuerda que 'se ajustó' de pastor por San Pedro, el 29 de junio, y vivió en Romanillos de Medinaceli, Adradas, Almaluez, Beltejar, Blocona, hasta que se trasladó a Almazán.

Estuvo casado con Cipriana y no tuvieron hijos. Ella falleció en 2018. Muy consciente de su minusvalía decidió ir a la residencia de Tardelcuende, hasta que obtuvo plaza en la de Almazán. Quienes le conocen aún se sorprenden de que a su edad pueda leer sin gafas, aunque padece una gran sordera.

Los cuñados y sobrinos le han acompañado en este emotivo homenaje, y lo recuerdan con cariño ayudando y cuidándoles, ya que Jesús siempre ha sido muy chiquero, contando acertijos, refranes y tallando en madera pequeños juguetes y adornos, algo que también se le ha dado bien.