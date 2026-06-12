La Diputación lanza un adelanto del libro-cd de las Sanjuaneras: “Forman parte del alma de Soria”

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha elaborado un libro-cd de las Sanjuaneras, un trabajo que se presentará la próxima semana y que ha sido realizado junto con los Dulzaineros de Cañada Honda. Este viernes, la institución provincial ha lanzado el primer tema, La Compra, a las puertas de la celebración de este pre-festejo sanjuanero.

Así, la Diputación comienza a desvelar uno de los proyectos culturales más ligados al sentimiento sanjuanero de este año con la publicación de la primera canción de las sanjuaneras. La obra ha sido realizada con la participación de los Dulzaineros de Cañada Honda y será presentada oficialmente el próximo 19 de junio, a las 19.00 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina.

Este primer tema de La Compra sale a la luz a las puertas del fin de semana donde el monte Valonsadero volverá a ser el epicentro de estas fiestas tradicionales.

Esta canción sirve como adelanto de una publicación que busca conservar y difundir uno de los principales patrimonios musicales de las fiestas de San Juan, acercando a las nuevas generaciones las melodías que han acompañado durante décadas a los sorianos en sus celebraciones, suscriben fuentes de la Diputación.

Los Dulzaineros de Cañada Honda han participado en la elaboración de este trabajo, aportando su experiencia y compromiso con la tradición musical sanjuanera.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, destaca que las canciones sanjuaneras “forman parte del alma de Soria” y subraya la importancia de preservar un legado que identifica a generaciones de sorianos.

La presentación oficial del libro-cd tendrá lugar el jueves 19 de junio en el Aula Magna Tirso de Molina, donde se darán a conocer todos los detalles de un proyecto impulsado por la institución provincial para garantizar la conservación y difusión de la música sanjuanera.

Con este primer lanzamiento, la Diputación invita a los sorianos a comenzar a sumergirse en el ambiente de San Juan a través de unas canciones que siguen siendo la banda sonora de las fiestas más emblemáticas de la capital.