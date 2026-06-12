Un hijo del presidente de LaLiga torea en las Fiestas de San Juan en Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Feria taurina de San Juan en Soria encierra una sorpresa o, al menos, un nombre poco esperado que debutará en la capital soriana. Diego Tebas, hijo del presidente de LaLiga, Javier Tebas, toreará en las Fiestas de San Juan, que comienzan el 24 de junio. El joven forma parte del cartel taurino, presentado esta semana, y que recoge, entre otras, a figuras como El Fandi, Borja Jiménez y David de Miranda.

Diego Tebas debutará en el coso de San Benito nada menos que el Viernes de Toros, el día más complicado para cuajar una buena faena en Soria. El hijo pequeño del presidente de LaLiga debutó como novillero hace alrededor de un año, cumpliendo así un sueño ya que su pasión taurina viene de lejos. Es abogado de profesión y trabaja en el despacho fundado por su padre, dirigente de la mayor y más importante entidad deportiva de España.

El joven novillero, de 25 años , simultanea su trabajo con el entrenamiento para los ruedos, según sus propias declaraciones al diario El Mundo. Diego Tebas toreó por primera vez en una becerrada en 2023 y desde entonces ha sido frecuente su presencia en diversas plazas, entre ellas la de Huesca, ciudad a la que la familia está vinculada.

Su primer seguidor es su padre, que se deja ver en muchas de las plazas en las que actúa su hijo. Así y con todo la presencia de Javier Tebas en Soria en las fiestas de Soria se antoja difícil, si tenemos en cuenta la celebración del Mundial de Fútbol, y que precisamente en la madrugada del Viernes de Toros al Sábado Agés España juega el partido más importante de grupo, contra Uruguay.

A diferencia de a su padre, el fútbol le interesa lo justo. Diego Tebas es del equipo de fútbol de Huesca. "Que gane mi Huesca es lo único que me interesa del fútbol", recogía el citado periódico. Su torero favorito es Rafael de Paula y también le gustan José Tomás y Morante de la Puebla, quien hace unos años le brindó un toro en la plaza de Huesca.

Diego Tebas toreará en Soria novillos de La Cardenilla, en una novillada sin picadores en turno de tarde el 26 de junio. Hay que recordar que el Viernes de Toros en Soria presenta un festejo taurino en sesión de mañana y de tarde, con un total de 12 novillos, uno para cada cuadrilla. Tebas hijo forma parte de la terna de tarde, que comienza a las 18 horas, junto con Alejandro Chavarri y Jaime de Pedro, con dos novillos cada uno. El novillero de Huesca se hará cargo de los animales de la Cuadrilla de San Juan y del Salvador (cuadrillas números 7 y 10), con el primero y cuarto de la tarde.