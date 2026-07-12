Aitana Ful, influencer motera en el Motorbeach: "He pasado miedo" y "no sabía que se iba a descontrolar tanto"

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El festival Motorbeach 2026 en el embalse de la Cuerda del Pozo (Soria) levanta críticas incluso dentro del mundo del motor. Es el caso de la popular influencer motera Aitana Ful, quien tras tres días de evento reconoce que "he pasado miedo" en momentos puntuales y que "no sabía que se iba a descontrolar tanto". También señala que "personalmente" hubiese suspendido el evento tras el trágico accidente que le costó la vida a una joven de 24 años. La creadora de contenido cuenta con 84.000 seguidores en Instagram, 21.000 en Youtube y 15.000 en Facebook. El vídeo superaba ya las 70.000 reproducciones y numerosos comentarios le daban la razón o comentaban experiencias similares, aunque lógicamente no había unanimidad.

Aitana Ful explica en el vídeo que "quiero contaros mi experiencia desde dentro. Vaya por delante que he tenido que abandonar el Motor Beach por asuntos personales. Y es que yo he pasado miedo, yo he pasado miedo volviendo desde la zona de los conciertos hasta el camping, hasta la motocamp, porque no se veía nada, porque teníais que ir con linternas de delante y por atrás para que te vieran".

"No había zonas acotadas para poder ir caminando desde la zona de los escenarios hacia las zonas de los campings", lamentaba la popular influencer, con lo cual "todos los caminantes que íbamos y veníamos pasábamos cierto miedo. Pasan por un lado, se te cruzan por otro, y quieras o no, pues sientes que no tienes escapatoria".

También reseña sobre su experiencia en el festival Motorbeach que algunos amigos ubicados junto a la zona de paso de las motos "y se han tenido que marchar porque tenían una capa de polvo así" asevera señalando varios centímetros, "porque no podían respirar. Y yo lo he visto y lo he vivido".

Aitana Ful explica que "no había ido nunca anteriormente, yo había visto ciertos vídeos súper divertidos. De hecho es que se reflejaba y la gente que había estado en ese evento anteriormente decían que era una maravilla. Tanto la gente como los organizadores. Y yo digo, bueno, pues va, me lo voy a pasar bien, voy a crear contenido, voy a disfrutar y demás" pagando la zona de acampada como cualquier otro participante.

A su juicio esa imagen preconcebida "al final es lo que se vende, es decir, 'bueno, pásatelo bien, disfruta, libre albedrío, pues eso, pues puedes hacer lo que te dé la gana'. Y lo que ha ocurrido es que al final, pues lamentablemente ha ocurrido una desgracia. Tras la noticia de esa desgracia, yo personalmente hubiera cerrado directamente esto, el evento" señala la influencer motera.

"Hubiera dicho que 'hasta aquí'", reitera en su vídeo, subido en distintas plataformas y redes sociales. "Los que me conocen saben que yo siempre digo que hay que ir con cabeza en moto. Yo sé que entro a ese evento, yo sé que ese evento es para divertirse, sé que es para juntarse unos cuantos, disfrutar de la vida y echarte unas risas. Lo que yo no sabía es que se iba a descontrolar tanto".

Al final agradece "el cariño de mi gente, los abrazos, la gente que me ha parado para decirme que le gusta lo que hago" y destaca que ella opina con total sinceridad. Por ello resumen que el festival Motorbeach "como idea es brutal, pero este año pues no ha salido bien, pues se ha desmadrado, pues no se han hecho bien las cosas. Y cuando no se hacen bien las cosas hay que decirlo, y sobre todo la gente que tenemos cierto foco. Eso es lo que opino".