La centenaria de Soria experta en costura y ganchillo que recuerda al “hombre privilegiado” que fue su padre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Se llama Amalia, acaba de cumplir 100 años y ha festejado su centenario en Duruelo de la Sierra, el pueblo de Soria del que procede, acompañada de sus seres queridos y también de recuerdos de una vida cuajada de buenos momentos, con su marido y sus cinco hijas. Entre ellos aparece el recuerdo de su padre, un "hombre privilegiado" para la ápoca por saber leer y escribir y que fue cartero y trabajador del monte, entre otros oficios.

El municipio pinariego vivió el pasado viernes una jornada muy especial con motivo del centenario de Amalia Pascual Hernando, que se ha convertido en una de las vecinas más longevas de la localidad, que ha celebrado sus 100 años rodeada del cariño de sus familiares, amigos y vecinos.

La Diputación de Soria quiso sumarse a este acontecimiento y rendir homenaje a Amalia en una fecha tan significativa. Durante el acto, representantes de la institución provincial le han hecho entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria vital, así como del pergamino que reproduce su acta de nacimiento, un recuerdo simbólico de una vida ligada a la historia de la provincia.

La celebración ha reunido a familiares, amistades y vecinos de Duruelo de la Sierra, que han acompañado a la homenajeada en una mañana cargada de emoción y afecto. Los actos comenzaron a las doce del mediodía con una misa de acción de gracias en la iglesia de San Miguel Arcángel.

Tras la ceremonia religiosa, los asistentes compartieron un vermú por la localidad antes de culminar la jornada con una comida familiar en honor a Amalia, poniendo el broche final a una celebración marcada por los recuerdos, la convivencia y el reconocimiento a toda una vida dedicada a su pueblo y a los suyos.

Amalia nació el 10 de julio de 1926 en la localidad soriana de Duruelo de la Sierra. Es la mayor de cinco hermanos y, en la actualidad, la única que permanece con vida.

Pasó su infancia junto a sus padres y sus cuatro hermanos en Duruelo. Su padre desempeñó diversos oficios, entre ellos barbero, cartero y trabajador del monte. Amalia recuerda con orgullo que, para aquella época, era un hombre privilegiado por saber leer y escribir. Su madre se dedicaba al cuidado del hogar y del ganado, labores en las que Amalia colaboraba desde muy pequeña.

Evoca con enorme cariño una infancia feliz, rodeada de familiares y amigos, disfrutando de los juegos tradicionales de la época, como la pita o el calderón, que llenaban de vida las calles de Duruelo.

Comenzó su etapa escolar a los seis años y permaneció en la escuela hasta los catorce. Asistió primero a las antiguas escuelas situadas junto a la plaza, en el edificio que hoy ocupa el salón del Ayuntamiento y que posteriormente fue destruido por un incendio. Entonces, niños y niñas estudiaban separados. Durante las mañanas recibían la enseñanza de las materias habituales y, por las tardes, las niñas aprendían labores de costura y bordado con bastidor. Conserva un entrañable recuerdo de algunas de sus maestras, como Pilar, Consuelo y doña Alejandra.

Se casó a los 26 años, una edad que ella misma considera tardía para aquellos tiempos. Junto a su esposo formó una familia de cinco hijas, que con los años le han dado la inmensa alegría de disfrutar de tres nietos y tres bisnietos, a los que muy pronto se sumará una nueva bisnieta el próximo mes de agosto, indican fuentes de Diputación.

Mientras su marido desarrollaba una importante actividad empresarial en Duruelo de la Sierra, llegando a proporcionar trabajo a cerca de cuarenta vecinos del municipio, Amalia se dedicó al cuidado de sus hijas y a una de sus grandes pasiones: la costura. Fue muy conocida en el pueblo por su habilidad en el corte y confección y por sus delicados trabajos de ganchillo. Durante décadas confeccionó vestidos, como numerosos vestidos de comunión, y continuó realizando labores de ganchillo hasta el pasado año.

Recuerda con especial emoción una tradición que mantuvo durante mucho tiempo: cada año elaboraba un mantel de ganchillo que donaba a Manos Unidas para una subasta benéfica.

El matrimonio residió siempre en Duruelo de la Sierra hasta que la enfermedad de su esposo hizo necesario trasladarse a vivir a Soria. Tras su fallecimiento, Amalia permaneció allí durante veinte años. Posteriormente se trasladó a Madrid para vivir con una de sus hijas, aunque también ha disfrutado de largas estancias en Barcelona y Bilbao junto a otras de ellas. A pesar de ello, nunca ha perdido el vínculo con su pueblo, donde actualmente pasa los meses de julio, agosto y septiembre.

Además de la costura, siempre ha disfrutado de la cocina, elaborando rosquillas, tartas y otros dulces tradicionales, así como de la lectura. Su profunda fe religiosa la llevó a realizar distintos viajes, entre ellos a Roma y a Zaragoza, donde tuvo la oportunidad de ver al Papa, recuerdos que conserva con enorme ilusión.

Amalia ha sido siempre una mujer activa, trabajadora y con una gran vitalidad, tanto física como mental. Gracias también al apoyo de sus hijas, ha podido conocer numerosos lugares y disfrutar de nuevas experiencias a lo largo de su vida.

Con motivo de este centenario, familiares, amigos y vecinos se han reunido para rendirle un merecido homenaje y compartir con ella una jornada cargada de emoción. Asimismo, el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra y la Diputación Provincial de Soria harán entrega a Amalia de los correspondientes obsequios conmemorativos en reconocimiento a estos 100 años de vida.