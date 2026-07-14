Esto es lo que se cría en un huerto de cualquier pueblo de Soria: "Mis abuelos plantaban lo mismo"

Los huertos de la provincia producen diferentes variedades de alimentosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Los huertos de Soria afrontan ya la recta final del verano, época de fructificación y cosecha, con la preocupación compartida por muchos horticultores de saber si habrá agua suficiente para completar los riegos de maduración o si llegará alguna tormenta de verano con granizo. Las altas temperaturas están marcando una campaña complicada, "como todas, por una cosa o por otra", comenta José, un joven aficionado a la horticultura con huerto en Golmayo. Jornadas de calor extremo han alterado el desarrollo de cultivos como el tomate, mientras la incertidumbre sobre la capacidad de los pozos para llegar hasta el final de la temporada crece semana tras semana entre quienes pasan cada día entre surcos, pendientes del cielo y del nivel del agua. "En nuestro huerto ya hemos cosechado lechugas, calabazas, puerros, pimientos y una abundante producción de calabacines, probablemente el cultivo que mejor ha respondido este año, mientras que los tomates avanzan con más lentitud que en otras campañas". Son los cultivos habituales que se plantan en los huertos de cualquier pueblo de Soria, tanto ahora como en generaciones anteriores. "Planto lo mismo que plantaban mis abuelos", cuenta este soriano.

La horticultura se ha convertido también en un ejercicio de adaptación constante a una meteorología que, si bien siempre ha sido imprevisible, parece que cada vez más afronta un clima extremo y complejo que hace que la producción dependa cada vez más de tecnificación y monocultivos. Sin embargo, otros aún prefieren la metodología tradicional, azada, estiércol y semillas conservadas en casa desde la cosecha anterior. Acertar con la fecha de plantación resulta casi imposible: adelantar el calendario puede significar perder las plantas por una helada tardía o una inundación, mientras que retrasarlo aumenta el riesgo de quedarse sin agua o de que una noche fría de agosto impida que los frutos lleguen a madurar. Esa incertidumbre obliga a replantear cada temporada y acabar sopesando la posibilidad de no volver a poner huerto la próxima campaña, aunque pasa rápido: la ilusión vuelve siempre a la carga cada final de invierno cuando ves al vecino de parcela removiendo la tierra.

El huerto, cuenta José, es mucho más que una fuente de alimentos. Es ejercicio físico, un gimnasio al aire libre en el que practicar un yoga ancestral. Es más incluso que la producción de alimentos de calidad, aunque, siendo sinceros, muchas veces el ahorro económico no compensa el tiempo y los gastos invertidos. También es un espacio de convivencia donde las conversaciones con los vecinos, convertidos de repente en ingenieros agrícolas, alternan consejos valiosos con flamante actualidad del pueblo. Y, sobre todo, es una escuela permanente de planificación, gestión, resolución de problemas y aceptación de que no todo depende de uno mismo, unas prácticas y conocimientos a aplicar a cualquier faceta de la vida. Cultivar enseña paciencia, tolerancia y capacidad de adaptación. Incluso ofrece una dimensión difícil de explicar con cifras: la de reconectar con los ciclos de la naturaleza, con la tierra, con lo pretérito y, en muchos casos, con los propios antepasados, repitiendo el mismo trabajo, en el mismo lugar, y con los mismos métodos, generación tras generación.