Heraldo-Diario de Soria

Sinfonía de verano en fotos: la Banda de Soria deleita en San Prudencio

Bajo la batuta del director invitado Francisco Javier Gutiérrez, el ciclo estival arranca a orillas del río con un repertorio de profunda esencia española y andaluza

Recorrido musical de inspiración andaluza, bajo la batuta como director invitado de Francisco Javier Gutiérrez

Recorrido musical de inspiración andaluza, bajo la batuta como director invitado de Francisco Javier GutiérrezMonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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El bellísimo paraje de ribera de San Prudencio se convirtió este miércoles en un escenario natural único donde la música y el paisaje se fundieron en perfecta sintonía. Los asistentes disfrutaron de una velada al aire libre marcada por un exigente programa de inspiración andaluza. En esta ocasión especial, la Banda de Música de Soria estuvo dirigida por la prestigiosa batuta de Francisco Javier Gutiérrez —director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla—, quien guio a la formación a través de páginas emblemáticas de la Suite Española de Albéniz, las Danzas Fantásticas de Joaquín Turina o el vibrante intermedio de El baile de Luis Alonso. Una tarde mágica junto al Duero que precede a las próximas citas programadas en los distintos parques de la ciudad.

Recorrido musical de inspiración andaluza, bajo la batuta como director invitado de Francisco Javier Gutiérrez

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Banda de Música de Soria en San Prudencio

Recorrido musical de inspiración andaluza, bajo la batuta como director invitado de Francisco Javier Gutiérrez

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Banda de Música de Soria en San Prudencio

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