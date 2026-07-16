Sinfonía de verano en fotos: la Banda de Soria deleita en San Prudencio

Recorrido musical de inspiración andaluza, bajo la batuta como director invitado de Francisco Javier GutiérrezMonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El bellísimo paraje de ribera de San Prudencio se convirtió este miércoles en un escenario natural único donde la música y el paisaje se fundieron en perfecta sintonía. Los asistentes disfrutaron de una velada al aire libre marcada por un exigente programa de inspiración andaluza. En esta ocasión especial, la Banda de Música de Soria estuvo dirigida por la prestigiosa batuta de Francisco Javier Gutiérrez —director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla—, quien guio a la formación a través de páginas emblemáticas de la Suite Española de Albéniz, las Danzas Fantásticas de Joaquín Turina o el vibrante intermedio de El baile de Luis Alonso. Una tarde mágica junto al Duero que precede a las próximas citas programadas en los distintos parques de la ciudad.