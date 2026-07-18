Una nueva ayuda de rehabilitación de vivienda del entorno de San Pedro-El Carmen de Soria moviliza 302.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las ayudas de rehabilitación de vivienda del área de San Pedro-El Carmen siguen produciéndose y la Junta de Gobierno Local aprobó provisionalmente nuevas concesiones dentro del plan del Entorno de Rehabilitación Programada. Entre ellas, para el edificio de la calle Arboleda número 1, con una subvención provisional de 302.577,39 euros, y para el número 13 de Obispo Agustín. Las ayudas se corresponden con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU. Más de cinco millones movilizan las ayudas de vivienda, que pueden cubrir hasta el 95% del coste de la intervención. Por su parte, el Ayuntamiento gestiona los fondos de urbanización del programa y promueve con ellos la reforma de la plaza del Tovasol.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria aprobó una batería de acuerdos que refuerzan el apoyo municipal al deporte, la actividad económica y la accesibilidad urbana.

En materia deportiva, el Ayuntamiento dio luz verde al abono de 67.500 euros, correspondiente al segundo 50 % de la aportación de 2026, a la Fundación del Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de la Provincia de Soria, CAEP. Además, se aprobó el convenio de colaboración con el Club Triatlón Soriano para la organización y desarrollo de la Media Maratón Ciudad de Soria, las carreras de 5 kilómetros y las pruebas de categorías inferiores, con una aportación municipal de 15.000 euros.

En el ámbito económico, el órgano respaldó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Soria e Iberaval, Sociedad de Garantía Recíproca, con una dotación anual de 110.000 euros.

El acuerdo tiene como objetivo fundamental facilitar el acceso a financiación de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, ofreciendo avales y condiciones preferenciales para proyectos de inversión y circulante, como ya fue presentado en rueda de prensa la semana pasada.

En urbanismo, se aprobó el cambio de titularidad de la licencia para la actuación aislada de urbanización vinculada a la construcción de un edificio en la calle Eduardo Saavedra, manteniendo las mismas condiciones y prescripciones de la autorización inicial.

También en materia de accesibilidad, se autorizó el proyecto básico y de ejecución, la licencia de obra y la autorización de inicio de las obras para la instalación de una plataforma elevadora-salvaescaleras en el edificio situado en la avenida de Valladolid 30. La actuación permitirá mejorar sustancialmente la accesibilidad del inmueble residencial y contará con un plazo de inicio de seis meses y de finalización de 36 meses.

En el apartado de obras públicas, se aprobó la certificación número 2 de la nueva glorieta y ornato en la intersección entre las calles Las Casas, Tejera y Santo Tomé, por importe de 39.846,43 euros, IVA incluido, a favor de la UTE Rotonda Las Casas.

Finalmente, en el área de empleo y rehabilitación urbana, el Ayuntamiento acordó la solicitud del Programa Público Mixto de Empleo-Formación Duques de Soria XX, destinado a ocho personas desempleadas y centrado en la especialidad de arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel, con un coste total de 198.493,57 euros y una subvención solicitada al Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 175.325,76 euros.