Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Sanidad se encuentra en pleno proceso de captación activa de jóvenes varones para que se vacunen contra el virus del papiloma humano, VPH, de transmisión sexual. Llamadas telefónicas directas y explicación añadida al objeto de conseguir que también ellos se protejan contra un riesgo que hasta hace poco sólo tenía en cuenta a las mujeres.

La vacunación de los varones comenzó en el año 2023 para los chavales de 12 años y ahora se ha extendido la captación a los mayores, de 18 hasta los 25 años (nacidos entre 2001 y 2006), en aras de una mayor protección. «Se ha visto que en hombres tiene la misma incidencia que en mujeres», destacó la jefa del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Soria, Teresa del Vado, de ahí la importancia de que también ellos reciban esta vacuna.

La infección por el virus puede conllevar graves consecuencias, como el cáncer de cérvix en el caso específico de las mujeres, pero también en zonas no genitales, por lo que los hombres están igualmente expuestos, además, recalcó Del Vado, ellos también transmiten la enfermedad.

La campaña por el momento no va todo lo bien que se desearía. La receptividad por parte de los veinteañeros ronda apenas un 30%, a pesar del esfuerzo que realiza Sanidad con llamadas directas. En concreto, la vacunación se encuentra en el 34,5% en el caso de los jóvenes de 20 años; en el 32,9% en el caso de los de 21; se queda en el 29,4% en los de 22 años; en los de 23 años, el porcentaje es del 34,07%;a los 24 años baja al 29,1% y en el caso de los de 25 aún es más bajo, un 27,5%.

Explicó Del Vado que este colectivo, por su edad, no siempre es fácil de captar por cuanto pueden estudiar fuera de Soria y eso lo complica, sumado al desconocimiento de las consecuencias que pueden derivarse del virus. La campaña lleva activa desde el mes de abril y finalizará en septiembre, pero desde Sanidad indican que cualquiera de estos jóvenes de hasta 25 años que quiera recibir la vacuna puede hacerlo en cualquier momento, sólo ha de informar a su enfermera.

El mejor comportamiento ante la vacuna se registra en los menores de 12 años, la diana principal de la vacunación del VPH desde que arrancó en 2023 para los varones. Hasta el pasado 30 de junio eran un 76,5% los chavales de esta edad que habían sido vacunados.

Del Vado recalcó que la vacuna es «bastante eficaz» y que gracias a ella han detectado un descenso de la incidencia. «Es una única dosis y funciona», puntualizó.

«Es la infección de transmisión sexual más frecuente en España, que puede no producir nada, pero también puede derivar en verrugas genitales, cáncer de cérvix, pene, ano y boca», especificó la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, evidenciando la importancia de entrar en la campaña de vacunación.

Además, existen grupos de riesgo en los que la vacuna está también recomendada. Incluye hombres hasta los 45 años que tienen sexo con hombres, también en situación de prostitución hasta la misma edad, pacientes con VIH hasta los 45 años y varones con inmunodeficiencias primarias o trasplantes (sin límite de edad o según indicación clínica). En el caso de las mujeres, independientemente de la edad, aquellas que hayan recibido cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado en cérvix.