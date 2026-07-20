La licitación de obra pública en Soria cae un 35% por el menor nivel del Estado

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una importante caída en la licitación de obra pública es lo que se desprende de la estadística de contratación del primer semestre del año. Un descenso atribuible sobre todo a la menor participación de una de las tres ‘patas’ administrativas, el Estado, cuya presencia disminuye sensiblemente en relación al mismo periodo del ejercicio precedente. Con esta premisa, la disminución total se significa en un 35%, según las últimas referencias de la Cámara de Contratistas, cuyos datos se relacionan con la fecha de apertura de las ofertas.

El conjunto de administraciones licitó en el periodo de enero a junio un total de 49,9 millones de euros, frente a los 77,5 millones del mismo lapso de tiempo del ejercicio precedente. El seguimiento que realiza la Cámara de Contratistas apunta en la provincia a una fuerte caída del peso estatal en la licitación de obra, en tanto que la Comunidad Autónoma y la administración local, la suma de los ayuntamientos y la Diputación Provincial, aumentan su presencia en la provincia.

La administración general del Estado puso sobre la mesa 15 millones de euros, distribuidos en seis contratos. Esta cantidad representa un peso del 30% del total del importe en el periodo y un descenso del 69,8% en relación a lo que sucedía doce meses antes, cuando el Estado había dispuesto 49,9 millones para los contratistas.

Con todo, uno de los contratos del Estado tuvo un gran peso en la licitación regional. Se trata de la terminación de la obra para el abastecimiento de San Pedro Manrique y su comarca, que con 12,4 millones de euros fue una de las ejecuciones más destacadas de la administración general de Estado en Castilla y León.

En el otro lado, en el de los fuertes aumentos, se encuentra la Junta de Castilla y León. Sus ocho contratos hasta junio movilizaron 22,9 millones de euros, hasta representar el 46% de toda la licitación. Doce meses antes, la Comunidad Autónoma había dispuesto 16,5 millones, de manera que el incremento se coloca en el 38,3%.

Dentro de las actuaciones de la Junta destacan en el periodo la urbanización del polígono Vega de Alcozar en Langa de Duero, que supone 9,1 millones. Y la ejecución de 38 viviendas en bloque en Golmayo (calle Olivo). Estas dos obras pesan considerablemente en el apartado regional, dentro de las intervenciones de la Junta, lo mismo que la presa de San Pedro Manrique lo hace en el caso del Estado. Pero ninguno de los encargos de la administración local pesa lo suficiente como para aparecer en la clasificación regional que hace la Cámara de Contratistas. Eso sí, la suma de la Diputación Provincial y los ayuntamientos, el sector local, conoce en Soria un aumento de su licitación, hasta alcanzar los 12 millones de euros. Son 900.000 euros más que hace un año, de modo que se ha producido una variación al alza del 8,3%. La administración local se significa con el 24% de presencia en el total de licitación, según los datos de la Cámara de Contratistas.

Lo sucedido en Soria, con la disminución del 35%, se encuentra en línea con la realidad de Castilla y León, donde también se detecta una importante contracción del dinero puesto a disposición de las empresas por parte de las tres administraciones.

«El avance provisional de las obras abiertas durante el primer semestre del año nos deja un total acumulado de 1.045 millones de euros en Castilla y León. La variación con respecto al mismo periodo del 2025 es negativa, -26.8 %», señala la Cámara de Contratistas en un comunicado.

En Castilla y León las tres administraciones caen en el dinero puesto en sus contratos. Así, la contracción del Estado se cifra en un 31% en relación a la primera mitad del año pasado. Por su parte, la Comunidad Autónoma desciende en un 30% y la administración local lo hace en un 3,6%.